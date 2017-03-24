Каждый предприниматель России хочет работать с достойной прибылью и спать спокойно. Ноналоговое законодательство зажимает бизнес в тиски:
- Система АСК НДС-2 заработала по полной, и налоговики стали перевыполнять все планы по доначислениям налогов: число камералок, проведенных в 2016 году увеличилось на 25,1% (почти 40 млн.), а доначисления выросли на 25,9% (102,3 млрд руб.). Количество выездных проверок снизилось на 15,4%, однако суммы доначислений вскочили на 30,5% и составили 329,1 млрд руб.
- 401-ФЗ внес изменения в пп.2 п.2 ст.45 НК РФ, и теперь налоговые долги компаний смогут взыскивать с «иных лиц»
- Постановление Пленума ВАС №62 от 30 июля 2013 года.Судебная практика, согласно которой руководитель отвечает за налоговые долги компании своим личным имуществом, уже стала догмой
- Постановление Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 года №50. Единственное жилье директора, где он проживает с детьми и женой, может оказаться под арестом
- Следователи взялись за бизнесменов — им снова разрешили возбуждать уголовные дела напрямую по налоговым преступлениям. За 2 года число выявленных налоговых преступлений выросло почти на 50% (9283 в 2016 г., и 6 210 в 2014 г.).
- 488-ФЗ: теперь в течение 3-х лет с момента государственной ликвидации, налоговики могут вернуться к ликвидированной компании. И они начнут «копать» связи с «серыми» конторами, искать недоимки, начислять пени и штрафы. А так как компании уже нет, отвечать будут учредители и руководство своим личным имуществом.
- Но и это еще не все… С 1 июля 2017 года будет введена единая система контроля по уплате всех налогов. На базе системы АСК НДС-2 создается система, которая будет контролировать уплату не только НДС, но и налога на прибыль, налога на имущество, страховых взносов, таможенных платежей
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