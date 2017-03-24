Каждый предприниматель России хочет работать с достойной прибылью и спать спокойно. Ноналоговое законодательство зажимает бизнес в тиски:

Система АСК НДС-2 заработала по полной, и налоговики стали перевыполнять все планы по доначислениям налогов: число камералок, проведенных в 2016 году увеличилось на 25,1% (почти 40 млн.), а доначисления выросли на 25,9% (102,3 млрд руб.). Количество выездных проверок снизилось на 15,4%, однако суммы доначислений вскочили на 30,5% и составили 329,1 млрд руб.

401-ФЗ внес изменения в пп.2 п.2 ст.45 НК РФ , и теперь налоговые долги компаний смогут взыскивать с «иных лиц»

внес изменения в , и теперь налоговые долги компаний смогут взыскивать с «иных лиц» Постановление Пленума ВАС №62 от 30 июля 2013 года .Судебная практика, согласно которой руководитель отвечает за налоговые долги компании своим личным имуществом, уже стала догмой

.Судебная практика, согласно которой руководитель отвечает за налоговые долги компании своим личным имуществом, уже стала догмой Постановление Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 года №50 . Единственное жилье директора, где он проживает с детьми и женой, может оказаться под арестом

. Единственное жилье директора, где он проживает с детьми и женой, может оказаться под арестом Следователи взялись за бизнесменов — им снова разрешили возбуждать уголовные дела напрямую по налоговым преступлениям. За 2 года число выявленных налоговых преступлений выросло почти на 50% (9283 в 2016 г., и 6 210 в 2014 г.).

488-ФЗ : теперь в течение 3-х лет с момента государственной ликвидации, налоговики могут вернуться к ликвидированной компании. И они начнут «копать» связи с «серыми» конторами, искать недоимки, начислять пени и штрафы. А так как компании уже нет, отвечать будут учредители и руководство своим личным имуществом.

: теперь в течение 3-х лет с момента государственной ликвидации, налоговики могут вернуться к ликвидированной компании. И они начнут «копать» связи с «серыми» конторами, искать недоимки, начислять пени и штрафы. А так как компании уже нет, отвечать будут учредители и руководство своим личным имуществом. Но и это еще не все… С 1 июля 2017 года будет введена единая система контроля по уплате всех налогов. На базе системы АСК НДС-2 создается система, которая будет контролировать уплату не только НДС, но и налога на прибыль, налога на имущество, страховых взносов, таможенных платежей

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