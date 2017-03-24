Более 20 млн квадратных метров казанских дорог предстоит привести в порядок после зимнего сезона.

На летний режим городские службы перейдут с 15 апреля. Дороги города будут очищены от скопившейся за зиму грязи и смета. После этого при наступлении теплой погоды проезжие части будут отмыты шампунем. Такая очистка необходима для того, чтобы полностью смыть с дорог твердый реагент и для предотвращения забивания им ливневых систем. Летом дороги будут продолжать мыть только водой. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев.

Для очистки дорог летом необходимо будет задействовать 270 единиц техники, в том числе вакуумные и подметально-уборочные машины, поливомоечная техника.