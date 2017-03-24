В клубе «Семейный очаг», который действует в отделении социальной помощи семье и детям Камско-Устьинского комплексного центра социального обслуживания населения «Богородский рай», прошла встреча для детей и родителей.

Родители пообщались с психологом, который помог разобраться в конкретных семейных проблемах. После мамы вместе с детьми приняли участие в игре «Эволюция». Эта коллективная ролевая игра направлена на улучшение взаимопонимания, создания более доверительных отношений в семье. Также очень полезной была беседа на тему «Безопасный интернет». А еще все желающие смогли принять участие в конкурсе рисунков «Татарстан - наш общий дом!».

Пресс-служба министерства