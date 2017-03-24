Вчера в Казани состоялся Городской поэтический турнир имени Вероники Тушновой. Необычное состязание поэтов прошло в рамках XIX Открытого фестиваля поэзии им.В.Тушновой «Галактика любви», который проводит ЛИТО «Белая ворона».

В казанском музее Баки Урманче звучали поэзия и песни на стихи Вероники Тушновой, а также произведения казанских авторов. Как рассказала руководитель ЛИТО «Белая ворона» Наиля Ахунова, под знаком «Галактики любви» запланировано десять литературных вечеров в Казани, Альметьевске, Чистополе и Зеленодольске. Следующая встреча - в Музее Е.Боратынского 1 апреля. На все фестивальные мероприятия вход свободный.