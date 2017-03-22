Питерский СКА во втором матче финальной серии конференции «Запад» плей-офф чемпионата КХЛ сумел вдрызг раздолбать ярославский «Локомотив» – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

Первый период остался за гостями, реализовавшими большинство, но затем в начале и в конце второго периода питерцы забили два гола, и это при том, что по броскам гости явно были мощнее - 2:1.

А в третьем периоде хозяева отличились еще дважды в серии на – 4:1. Так счет в серии на «Западе» стал 2-0, и эта серия переезжает в Ярославль.