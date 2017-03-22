Команда Ришата Гилязутдинова после проигрыша в Казани от «Уралочки» (2:3), в полуфинальной серии плей-офф чемпионата России не имела права на ошибку. А что было делать, когда дружина Николая Карполя грамотно еще в Казани «зачехлила» «Динамо».

И ответная встреча в Нижнем Тагиле началась с аховой ситуации: в атаке перед завершающим ударом уралочки подкидывали мяч вверх, и оттуда и шла атака — 25:19 в первой партии. Оставим тему судейства для более лучших времен: под атаками Карполя любой судья ломается.

Так «Уралочка» и выиграла второй сет — 29:27. И вела в третьем — 18:17 — этот сет мог стать последним для Казани. И вот тут-то динамовки и проснулись: 25:19 и 1:2 по партиям.

Четвертый сет показал: хозяйки затратили слишком много сил, а вот гостьи наконец-то наладили и прием, и подачу. В итоге наши девчата выиграли и четвертый сет — 25:20, и теперь судьбу противостояния должен был решить укороченный сет — «Уралочка» по-прежнему имела преимущество своего поля.

Но с ходу на подаче Воронковой счет стал 1:5, а затем и 5:10. Хозяйки рубились отчаянно, но при счете 10:11 допустили четыре ошибки подряд — 11:14. И ситуация повторилась -12:15 и 3:2 в пользу Казани.

Теперь решающий матч в серии до двух побед пройдет в Казани. Но до этого надо сыграть полуфинальные матчи с «Галатасараем» в Кубке ЕКВ - 28 марта на выезде и 2 апреля — в Казани.