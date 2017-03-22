БК «Казаночка» переиграла в Красноярске «Енисей»

Баскетболистки «Казаночки» в Красноярске решает вопрос о том, кто по итогам сезона займет места с 9-го по 11-е.

В первом матче «утешительного» турнира наши девушки смогли разгромить местный «Енисей» - 85:64 (17:17, 21:26, 17:21, 9:21).

Рустэм КУЛЕЕВ

Loading...