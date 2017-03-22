В первом матче «утешительного» турнира наши девушки смогли разгромить местный «Енисей» - 85:64 (17:17, 21:26, 17:21, 9:21).
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