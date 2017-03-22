Футболисты сборной России провели контрольный матч в Краснодаре против сборной Кот-д’Ивуара и уступили молодежному составу – 0:2.

На 30-й минуте Жонатан Коджиа нанес прицельный удар в дальнюю «девятку» ворот Игоря Акинфеева. А на 70-й минуте Уилфрид Заха провел и второй мяч – 0:2.

За сборную России не смогли сыграть Дзагоев и Глушаков, зато богато был представлен ФК «Ростов», но ни Бухаров, ни Полоз так ничего и не показали. После второго гола гостей на трибунах зрители скандировали: «Молодцы!».

Следующий контрольный матч россияне проведут 28 марта в Сочи, на стадионе «Фишт», против сборной Бельгии.