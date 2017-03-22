Баскетболисты казанского УНИКСа ожидаемо уступили в рамках Евролиги ЦСКА – одному из лидеров турнира.

В этом сезоне казанцы проиграли армейцам все матчи и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Не стал исключением и отчетный матч – 74:85 (18:25, 15:19, 24:30, 17:11). Начав проигрывать с первой же четверти, казанцы так и не смогли перестроиться, и лишь догоняли соперника. Не смогли сдержать казанцы и лидера ЦСКА Нандо де Коло – на его счету 22 очка. У УНИКСа лучшим был Кит Лэнгфорд - 17 очков. Отметим, что Лэнгфорд и Анджушич не доиграли матч из-за перебора фолов.

Следующий матч команда Евгения Пашутина проведет дома против саратовского «Автодора» 27 марта.