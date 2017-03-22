В заявлении подчеркивается, что организаторы и участники акции «будут нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством».

Исполнительный комитет Казани заявил, что информация о проведении завтра, 26 марта, митинга в парке «Крылья Советов» не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Из заявления следует, что оно распространено в связи с появлением в СМИ и социальных сетях информации о проведении митинга в этом парке, исходящей от Эльвиры Дмитриевой.

Исполком отмечает, что 24 марта Вахитовский районный суд Казани частично удовлетворил требование Э. Дмитриевой «в части уклонения от обоснованного предложения организатору публичного мероприятия об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия».

В сообщении исполнительного комитета говорится также, что ранее был согласован заявленный Дмитриевой на 26 марта пикет на площади у ДК Саид Галеева в Дербышках.

В связи с этим в исполкоме подчеркнули, что распространение сведений о проведении митинга в парке «Крылья Советов», уведомление о котором не было согласовано, «является недостоверной информацией».

«В случае его проведения организаторы и участники будут нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством», – указывается в заявлении исполнительного комитета.

Напомним, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией призывы принять участие в уличных акциях, которые намерен организовать оппозиционный политик Алексей Навальный, так как они не были согласованы.