«Ак Барс» лишь во втором овертайме первого матча финальной серии «Востока» уступил в Магнитогорске «Металлургу» - 1:2ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

В первом матче не принимал участия из-за травмы Александр Свитов – серьезная потеря. А в самом начале встречи из-за травмы выбыл еще и защитник Йордан.

В середине первого периода обе команды поочередно играли в большинстве, но голов не случилось. А вот в середине второго периода счет был открыт: в большинстве после броска Охтамаа Малыхин удачно подставил клюшку – 0:1.

Дотерпеть до перерыва казанцам не удалось – Зарипов сумел-таки пробить Гарипова – 1:1. Трижды затем еще до перерыва имел моменты «Ак Барс», но счет не изменился. И третий период сильнейшего не выявил, и первый овертайм. И лишь во втором овертайме выход один на один с Гариповым Мозякина принес хозяевам победу – 2:1.