Сегодня редакцию «Казанских ведомостей» посетили слушатели Школы молодого журналиста при КФУ. Большинство ребят в этом году заканчивают школу и готовятся поступать в ВУЗы по журналистским специальностям. В стенах редакции «КВ» они получили возможность задать вопросы старшим коллегам. Те, в свою очередь, не остались равнодушными, поделившись опытом и рассказав о радостях и сложностях работы современного журналиста.

Первой перед молодыми журналистами выступила главный редактор «КВ» Венера Якупова. Она вспомнила, что и сама сделала первые шаги в журналистике еще в школьном возрасте, печатаясь в газете «Зеленодольская правда». Помимо напутствий, она напомнила ребятам, что журналистика - серьезная профессия, не делающая скидок на возраст. «Главное качество журналиста - это его любопытство», - объяснила она. «Без наблюдательности и искреннего интереса к окружающему миру в нашей профессии делать нечего».

«Нужна ли мне эта профессия?», - такой очевидный, но от того не менее значимый вопрос мучил молодые умы сильнее всего. Впрочем, старшие товарищи дополнили его не менее важным дополнением: «Нужен ли я журналистике?» Увы, ответить на них не так просто, особенно в юном возрасте. Сотрудники «КВ» постарались как можно полнее рассказать о своей работе, чтобы не оставить у ребят сомнений в правильности или неправильности их выбора.

Кстати, слушатели Школы молодого журналиста присоединились к флешмобу «Баш-китап», объявленному редакцией «КВ», и попытались пройти предложенную дистанцию, держа книгу на голове.