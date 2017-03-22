Сегодня, 24 марта, в редакции газеты «Казанские ведомости» награждали победителей конкурса «Тайна черного пакета». Призы им вручила главный редактор издания Венера Якупова.

Напомним, подписчикам «КВ» предложили угадать наименования 10 из списка 15 продуктов, которые купил сотрудник редакции в магазине. Попытали свое счастье 882 читателя газеты. А в числе победителей оказались лишь 10 человек. Причем, четыре подписчика угадали все десять товаров.

Победители конкурса читают «Казанские ведомости» уже долгие годы – от 3 до 20 лет. Преданные читатели были рады возможности лично высказать слова благодарности сотрудникам редакции за интересные конкурсы и материалы.

Вкусные призы унесли с собой: Абдрахимова Рамзия Загфаровна, Ахмадуллина Танзиля Хабибулловна, Овчинникова Валентина Степановна, Фаттахова Фиалка Ибатовна, Чернышова Надира Каюмовна, Гончарова Анна Васильевна, Ершова Светлана Ивановна, Ворокушина Татьяна Алексеевна, Павлова Ольга Олеговна, Лысухина Марина Алексеевна.

Мы благодарим всех наших читателей за преданность газете. До новых встреч в новых конкурсах на страницах «Казанских ведомостей»!