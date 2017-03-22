22-летняя автолюбительница отвлеклась на прямую трансляцию в сети и выехала на «встречку», где столкнулась с автобусом.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ, ДТП, в результате которого погибла девушка, произошло во время live-трансляции в Интернете. Происшествие случилось 23 марта в 10.20 на трассе Казань-Йошкар-Ола-Большой Кульбаш-Дубъязы. 22-летняя девушка не справилась с управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. В результате аварии она скончалась на месте от полученных травм.