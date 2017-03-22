Участники программы «Льготный лизинг» дают высокую оценку полезности программы для бизнеса.

Участники «Льготного лизинга» от Правительства РТ высоко оценивают эффективность программы как для компенсации потерь бизнеса, так и для дальнейшего развития.

«Мы следим за помощью пострадавшим из-за этого банка (Татфондбанка – прим. ред. «Т-и»), в курсе всех событий. Узнали, что есть такой способ помощи со стороны властей и обратились в лизинговые компании при Министерстве экономики Татарстана. Подали заявку на технику, которая нам нужна для содержания уличных дорожных сетей. Решили купить погрузчик фронтальный и пылесос для уборки дорог, обслуживаемой нами территории», – сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» директор ООО «Вест-ЛЛ» Линар Шайдуллов. Его компания занимается ремонтом и строительством дорог на территории Кировского и Московского районов Казани.

По словам бизнесмена, когда начали появляться новости о крахе Татфондбанка, в компании рук не опускали и сразу решили продолжать свою деятельность.

«Сумма наших потерь в ТФБ составляет где-то 2,3 млн рублей. Это примерно двухмесячная зарплата наших сотрудников. Жизнь идет и не останавливается, у нас нормальное предприятие, работаем на ремонте дорог, дороги строим, у нас техника есть», – сообщает Шайдуллов.

По словам другого предпринимателя, руководителя строительной компании «Актай» Руслана Юсупова, «Льготный лизинг» позволяет одинаково эффективно как компенсировать потери, так и развиваться дальше.

«Данный проект позволяет компенсировать те потери, которые мы понесли в связи с крахом банка и также позволяет нам развиваться дальше. На мой взгляд, это хорошее решение проблем, которые возникли, потому что он позволит при минимальных потерях продолжить развитие предприятия», – говорит Юсупов.