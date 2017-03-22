11 жильцов были эвакуированы.

Вчера в Казани на ул. Меховщиков загорелся лифт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Сообщение о возгорании поступило в 14.30 в центральный пункт пожарной связи ОФПС №7. Жильцы дома сообщили огнеборцам, что задымлена кабина лифта на первом этаже. 14 жильцов самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. 11 жильцов были эвакуированы пожарными ПСЧ-2, ПСЧ-1.

Также на месте работали бригады горэлектросетей, газовая служба, скорая помощь и сотрудники полиции. На тушение возгорания ушло 5 минут. Предварительная причина пожара – поджог.