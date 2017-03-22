На территории данного микрорайона планируют построить два магазина, а также школу на 1224 места.

В столице РТ состоялись публичные слушания по проекту планировки и межевания микрорайона №5. Проектировщик представил проект в Управлении архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани, сообщает «Татар информ». На территории данного микрорайона будет построена школа на 1224 места, а также два магазина. Площадь первого составит 7,4 тыс. кв. м, а второго – 11,5 тыс. кв. м. Слушания признаны состоявшимися.