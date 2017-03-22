Соответствующий тендер с описанием предстоящих работ опубликован на сайте госзакупок.

59,99 млн рублей будет выделено на содержание парков, скверов, садов, а также городского леса «Лебяжье» в летний период. В техзадании говорится, что подрядчик обязуется обеспечить уход за деревьями, кустарниками, газонами дорожками, лестницами, малыми архитектурными формами, а также содержать и ремонтировать (по необходимости) оборудование детских и спортплощадок.

Данные работы будут выполняться ежедневно, и сопровождаться фотофиксацией. Заказчиком работ выступает комитет внешнего благоустройства Казани. Источник финансирования – бюджет столицы Татарстана.