Хоккеисты питерского СКА в первом матче финала западной конференции КХЛ у себя на льду «на тоненького» вырвали победу у ярославского «Локомотива» - 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0).

Обидно до слез – не без вопросов к судейскому корпусу, под аплодисменты Алексея Миллера, СКА все свои шайбы забросил «мусорно», в то время как гости искренне и красиво переигрывали питерских звезд, ведя в счете после бесчисленных своих удалений 2:1 и 4:2. Увы, «Локомотив» не смог дожать своего противника и проиграл в дополнительное время.