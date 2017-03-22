Капитан «Ак Барса», форвард Александр Свитов, получивший травму в последнем матче с «Авангардом», все же поедет с командой в Магнитогорск. Отметим, Свитов – второй в лиге по игре на вбрасываниях. В плей-офф он выиграл 104 вбрасывания из 159. Первый - Оскар Осала из той самой «Магнитки» - 103 из 142 попыток. Четвертым в этом списке идет еще один «барс» - Владимир Ткачев – 91 из 144.