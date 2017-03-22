Новости «Ак Барса»

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов после двух раундов плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина лидирует в своем амплуа по числу «сухих» матчей. В серии с «Авангардом» Гарипов сделал два «сухаря», а всего в двух сериях отразил 274 броска соперников. Хенрик Ларссон из «Барыса» и Доминик Фурх из «Авангард», имевшие лучшие показатели, свои серии уже закончили.

Капитан «Ак Барса», форвард Александр Свитов, получивший травму в последнем матче с «Авангардом», все же поедет с командой в Магнитогорск. Отметим, Свитов – второй в лиге по игре на вбрасываниях. В плей-офф он выиграл 104 вбрасывания из 159. Первый - Оскар Осала из той самой «Магнитки» - 103 из 142 попыток. Четвертым в этом списке идет еще один «барс» - Владимир Ткачев – 91 из 144.

Рустэм КУЛЕЕВ

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