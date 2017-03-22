Два предприятия Татарстана отдали 700 тысяч рублей долгов по зарплате

Благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников еще два предприятия Татарстана погасили задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками на общую сумму 714,8 тыс.рублей.

Ранее задержанную заработную плату получили 18 работников «ООО «Строй-Керамика-2» Агрызского района, осуществляющего свою деятельность в отрасли обрабатывающего производства. Общая сумма выплат составила 383,8 тыс.рублей. Также ОАО «Институт «Казгражданпроект» г.Казани, находящееся в конкурсном производстве, погасило задолженность перед 17 работниками на общую сумму 331 тыс. рублей. Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.

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