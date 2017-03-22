Всемирный метеорологический день отмечается ежегодно 23 марта начиная с 1961 года по инициативе Всемирной метеорологической организации. А с 2009 года российские метеорологи отмечают 23 марта и собственный профессиональный праздник - День работников гидрометеорологической службы России, введенный по указу Президента РФ. Это служит признанием большой роли, которую играет деятельность гидрометеорологических подразделений Росгидромета в жизни современного общества.



О том, что стало символом профессионального праздника метеорологов в этом году, рассказывает наш постоянный эксперт - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Каждый год ВМО предлагает актуальные темы проведения Всемирного метеорологического дня. Нынешняя тема - «Познавая облака...» Она выбрана для того, чтобы подчеркнуть огромное значение облачности для формирования погоды, климата и гидросферы. Облака являются неотъемлемым объектом в наблюдениях за погодой и играют ключевую роль в прогнозе и предупреждении об опасных явлениях. Они вносят существенный вклад в круговорот воды и всю климатическую систему.

На протяжении всей истории человечества облака вдохновляли художников, поэтов, музыкантов, фотографов и просто любителей природы. Облака можно наблюдать в любое время года и любое время суток. Опытному наблюдателю они подскажут многое: грядут ли перемены в погоде, прольется просто короткий послеполуденный грозовой летний ливень или стоит ждать града и сильной грозы.

Многие народные приметы так или иначе также связаны с облаками. Давным-давно наши предки приметили: появились на небе перистые облака в западной части неба, а вокруг Луны или Солнца образовалось гало - жди ненастья. Кучевые облака после полудня приняли форму башен и гор, а в верхней части образовалась «наковальня» в виде перистых облаков - жди грозового ливня. В своем большинстве народные приметы, связанные с облаками, указывают на ухудшение погоды.

И это неудивительно - наиболее развитые облачные системы наблюдаются в ненастных циклонах и зонах активных атмосферных фронтов.

Наблюдаемые нами облака находятся в нижнем слое атмосферы - тропосфере, и формы облаков удивительно разнообразны. Поэтому для наблюдателей за погодой существует специальный атлас облаков и множество справочных пособий.

Международный атлас облаков ведет свою историю с конца XIX века. Он переиздавался несколько раз в XX веке, в последний раз - в 1987 году, в виде книги в твердом переплете. И вот ко Всемирному метеорологическому дню 2017 года приурочен выпуск нового издания Международного атласа облаков, который претерпел самые значительные изменения и дополнения за свою долгую историю. Новый атлас является уникальным собранием сотен изображений облаков, в том числе нескольких недавно включенных в международную классификацию типов облаков. Кроме того, атлас содержит важную информацию о других метеорологических явлениях, таких как радуга, гало, снежные смерчи и градины.

Обновленный атлас будет служить важным справочным и учебным материалом для специалистов, работающих в метеорологических службах и компаниях, в первую очередь в таких секторах, как авиация и судоходство.

В состав нашего татарстанского Управления по гидрометеорологии входит наблюдательная сеть, состоящая из 14 стационарных метеостанций и 3 авиаметеостанций. Наблюдатели-метеорологи трудятся в круглосуточном режиме и во все сроки метеорологических наблюдений в первую очередь определяют вид облаков, их высоту, определяют опасные грозовые и градовые облака. Данные метеорологических наблюдений с наших метеостанций одновременно с данными со всех метеостанций земного шара автоматически поступают в мировые центры погоды. Синоптики также используют спутниковую информацию об облачных системах непосредственно с искусственных спутников Земли. А информация о состоянии и перемещении облачных массивов с современного доплеровского радиолокатора, установленного в казанском аэропорту, обновляется каждые 10 минут.

Современные технологии прогнозирования погоды базируются как на результатах расчетов прогностических моделей, так и на использовании обширной информации об облачности. Отслеживание и прогнозирование перемещения облачных массивов и связанных с ними снегопадов и метелей, сильных ливней, районов градобитий и шквалистых усилений ветра позволяют повышать точность прогнозов и штормовых предупреждений об опасных явлениях погоды.