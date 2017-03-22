В начале марта в Казани прошел первый Казанский слет мам. Его организатором выступило сообщество «Бизнес мамы Казань». В уютном зале собралось около 40 молодых женщин, причем многие пришли вместе со своими детьми.

«Уникальность события в том, что ничего подобного еще в Казани не проводилось, - прокомментировала событие создатель сообщества «Бизнес мамы Казань» Наталья Веретенникова. - Такие мероприятия не просто способствуют социализации мам, но прежде всего нацелены на продвижение материнства. Мы, будучи мамами, хотим, чтобы женщины не боялись рожать, не опасались того, что декрет поставит крест на их карьере и активном образе жизни. Мы хотим показать, что сейчас с рождением ребенка жизнь не кончается, она просто видоизменяется, а активность трансформируется в другую плоскость. Ребенок при этом нисколько не мешает. Уверены, декрет можно и нужно использовать для собственного развития и достижения новых целей».

Участницы слета не только беседовали о психологии отношений, семье, уходе за собой, но и вдохновляли других на своем примере. Консультант по самореализации для мам Эльвира Хисамиева, воспитывающая дочку, рассказала, что такое колесо жизненного баланса и как оно работает на практике. Катерина Федотова, идейный вдохновитель и руководитель школы осознанного родительства «Основа», мама четырехлетнего сына, раскрыла составляющие счастливого родительства:

- Окружающие пытаются навязать мысль о том, что рождение ребенка и уход за ним - это что-то тяжелое, не очень приятное, утомительное. А на самом деле от родительства можно и нужно получать удовольствие. Очень важно при этом не сравнивать себя ни с кем: «она лучше», «у нее получается, а у меня нет». Забудьте об этом. Просто поставьте себе цель быть счастливым и делайте к ней шаги. Ведь несчастный родитель не сможет вырастить счастливых детей. Что касается воспитания ребенка, то очень важна безграничная вера в его силы. Главное - показывать личным примером, как нужно делать.

Другая участница - сертифицированный бровист и лэшмейкер, мама двух деток Светлана Подковкина, посоветовала не забывать о прическе, макияже, одежде. Кстати, Светлана - один из ярких примеров того, как декретный отпуск может открыть в женщине новые возможности. У нее все началось с магазина косметики, а потом плавно перетекло в услуги по созданию гармоничного женского облика: брови, ресницы, макияж и так далее. Спикер поделилась с мамами секретами повседневного макияжа, модными тенденциями в бьюти-индустрии, правилами сохранения молодости и красоты.

Приятной неожиданностью для многих женщин оказалось вручение специальных подарков, которыми стали косметические средства, консультации по гармоничному развитию ребенка, услуги стилистов, подарочные сертификаты на организацию и проведение праздничных мероприятий и другое. Так что ни одна из участниц слета не осталась без приятного презента. Получив много положительных откликов после встречи, организаторы решили провести следующий слет мам уже этим летом.