Вы пробовали соединить в одном блюде курицу и рыбу? Нет? Тогда стоит попробовать. Только для читателей «Казанских ведомостей» оригинальный рецепт - нежные котлетки из куриного фарша и филе скумбрии.

Котлетки «Курочка плюс рыбка»

Ингредиенты: куриный фарш - 0,7 кг, скумбрия свежая потрошеная - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., мякиш белой булки - 100 г, молоко - 0,5 стакана, соль, перец по вкусу, хмели-сунели - 1 ч. ложка, чеснок - 2 - 3 дольки, яйцо куриное свежее - 1 шт., сметана - 1 стакан, сыр российский - 100 г.

Скумбрию разделать на филе: отрезать голову, хвост, плавники, кожицу, удалить кости. Нарезать филе на мелкие кубики. Лук очистить и мелко нарезать. Мякиш булки замочить в молоке. В глубокой миске смешать филе скумбрии, куриный фарш, лук, булку, яйцо, соль, перец, хмели-сунели, измельченный чеснок. Вымешанный фарш разделить на шарики, из которых затем слепить котлетки. Полуфабрикаты обвалять в муке и обжарить на растительном масле до румяной корочки с двух сторон, примерно по 2 - 3 минуты на одну сторону. Выложить котлетки в огнеупорную посуду. Сыр натереть, смешать со сметаной. Залить котлетки смесью и поставить в разогретую духовку на 20 минут до образования румяной корочки на заливке. Подавать со свежими овощами и отварным картофелем.

Салат фасолевый с помидорами

Ингредиенты: фасоль белая консервированная - 1 банка, чеснок - 2 дольки, крупный помидор - 1 шт., лук зеленый - 1 пучок, соль, сахар - 2 ч. ложки, сок половинки лимона, растительное масло - 2 ст. ложки.

Фасоль освободить от жидкости, промыть в дуршлаге. Помидоры нарезать тонкими полукольцами. Чеснок очистить и измельчить, лук мелко нарезать. В миске смешать сок лимона и растительное масло, посолить, добавить сахар. На большое плоское блюдо выложить кусочки помидоров, на них - слой зеленого лука, после - фасоль горкой. Сверху равномерно полить соусом.

Приятного аппетита!