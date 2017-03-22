1 апреля казанское ветеринарное объединение проводит бесплатную вакцинацию от бешенства домашних животных в поселках Авиастроительного района Казани.



1 апреля с 9.00 до 12.00 вакцинацию проведут в поселке Кадышево по ул. Калинина, 1 (возле почты) и с 9.00 до 10.00 в поселке Голубое Озеро.

2 апреля домашних питомцев на прививки могут привести жители поселка Крутушка. Вакцинация будет осуществляться с 9.00 до 11.00 возле котельной.

8 апреля ветеринары будут работать в поселке Северном на перекрестке улиц Давыдова и Литвинова с 9.00 до 12.00.

9 апреля вакцинация пройдет в поселках Щербаково (у памятника по ул. Дачной) с 9.00 до 11.00 и Борисоглебское (у церкви) с 9.00 до 12.00.

В поселке Северном ветеринары будут также работать с 9.00 до 12.00 15 апреля (на перекрестке улиц Центрально-Мариупольской и Литвинова) и 16 апреля (по ул. 1-й Муромской, 33а).

Кроме того, вакцинация будет проходить с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 в поселке Сухая Река по ул. Малой Заречной, 15 (возле почты) и в участковой ветеринарной лечебнице Авиастроительного района (ул. Побежимова, 2) по средам с 8.00 до 18.00 и воскресеньям с 9.00 до 13.00, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.