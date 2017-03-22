Так называется благотворительный концерт в поддержку детей, борющихся с серьезными болезнями и проходящими лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ.

27 марта в 18.30 в концертном зале IT-лицея КФУ, что в Деревне Универсиады, маленькие жители «Дома Роналда Макдоналда» выступят на одной сцене со звездами татарской эстрады.

Гостей мероприятия ждет красочное шоу с участием известных артистов Рамиля Закирова, вокальной группы «Ямьле», Гузэлем, Салавата Миннеханова, Гузэлем Миннехановой, Ильгиза Шайхразиева, ИлГэрэй, Лилии Хайруллиной, Лилии Гиматдиновой, Наиля Набиуллина, Мунира Рахмаева, Булата Байрамова и Лейсан Гимаевой. Они представят песни о любви, добре и семье. Вместе с профессионалами будут петь и юные артисты. Аделина Адамова исполнит композицию «Ромашкалар», Карим Ганиев - «Алмагачларым».