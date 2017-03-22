Завтра в Ханском дворе Казанского ипподрома откроется новая площадка празднования персидского Нового года - Науруза. После многих лет забвения традиционное для татарской культуры торжество вновь обретает масштаб и приверженцев в столице республики.

Об этом рассказал директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов. В этот день с самого утра национально-культурные автономии Ассамблеи народов Татарстана представят гостям мероприятия программы: будут открыты экспозиции национальных традиций и культур и гастрономические ярмарки народов, празднующих Науруз. Традиционный для Поволжья, Кавказа, Западной и Центральной Азии праздник отмечается в день весеннего равноденствия.

«Науруз издревле отмечался татарским народом, но после революции в наших краях он был позабыт. Сейчас празднование прихода весны и нового года снова актуально, тем более что сейчас у нас в республике существуют довольно большие и активные диаспоры народов Азии. Праздник возродился на земле Татарстана и Башкортостана. С каждым годом гостей мы встречаем все больше», - подчеркнул Ирек Шарипов.

В Казани традиция празднования персидского Нового года была возрождена в Казани в 2014 году. По словам директора Дома дружбы народов, в столице Татарстана участвовать в празднествах будут восемь национально-культурных объединений. Это организации узбеков, таджиков, туркмен, афганцев, казахов, азербайджанцев, башкир и киргизов. В этом году столичный Науруз сменил площадку: в прошлые годы традиционная праздничная программа разворачивалась на площади перед театром имени Г.Камала.

Ирек Шарипов пояснил, что на Казанском ипподроме полностью решена проблема отсутствия парковки - там имеется тысяча парковочных мест. На новой площадке можно показать всю красоту Науруза с традиционными скачками и борьбой.

Эти площадки появятся к следующему празднику.

Программа в Ханском дворе откроется театрализованной хореографической композицией «Пробуждение земли», сообщает ИА «Татар-информ».

В этом году празднование Науруза приурочено к череде культурных событий, предваряющих съезд народов Татарстана. Главное событие года для национально-культурных автономий республики пройдет 22 апреля.