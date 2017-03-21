Зиннур Хуснияр - писатель-прозаик, автор рассказов, повестей и романов, а также сказок для детей. Член Союза писателей Татарстана, заслуженный деятель искусств РТ.



Ринат Тазетдинов, лауреат Государственной премии Татарстана имени Г.Тукая, народный артист Республики Татарстан и Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии имени М.Салимжанова, лауреат национальной театральной премии России «Алтын битлек»:

- Имя Зиннура Хуснияра известно не только в сегодняшней татарской литературе, но и в мире культуры и искусства. Раньше заочно был знаком с его рассказом «Трагедиягә ике билет». На основе этого рассказа можно снимать целый кинофильм! Какие сложные и печальные судьбы там представлены. А в рассказе «Кичү» - вся трагедия и драма нашего времени.

Произведения Зиннура Хуснияра отличаются своей новизной и уникальными методами. Зиннур - сейчас один из самых активных писателей романов. В романе-дилогии «Терсәк сугышы», который занял место в книге «Кичү», главный герой - творческая личность. В сегодняшнее время творческому человеку, с одной стороны, непросто, а с другой стороны, все пути открыты, есть свобода творчества. Зиннур Хуснияр в последние годы сумел написать ценнейшие литературные произведения.

Салават Фатхетдинов, народный артист РТ, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая:

- Хорошие писатели заняты творчеством, в результате которого получаются талантливые произведения. Поэтому они достойны большого уважения. Почетные личности, приносившие народу пользу, завоевали его любовь. Как человек лично и давно знающий Зиннура Хуснияра и его творчество, думаю, эти слова именно про него. Он основатель детского журнала «Салават күпере» и издания о театре и эстраде «Сәхнә». Несколько десятков лет работал над ними, а в татарской литературе еще популярен как автор известных философских романов.

Деятели искусства и литературы не должны награждаться государственными наградами только за то, что человеку уже много лет. Премия имени Габдуллы Тукая должна быть стимулом для дальнейшего активного творчества. Зиннур Хуснияр творчески активен. Он как автор пяти романов, многих рассказов и повестей давно подтвердил свой талант. Многие его значимые произведения заняли свое место в книге «Кичү».

Масгут Имашев, певец, композитор, заслуженный деятель культуры России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан:

- С Зиннуром я познакомился еще в молодости во время работы на радио «Татарстан». Это был конец восьмидесятых годов. Там Зиннур работал литературным редактором. С того времени я наблюдаю за творчеством Зиннура Хуснияра. Поначалу он привлек своих читателей рассказами, постепенно начали выходить в свет более крупные произведения. Чтобы написать повествование «Каешлану», посвященное армейской жизни, он рассказывает, как в двадцать три года целенаправленно написал заявление, чтобы отслужить в армии. Это же настоящий подвиг! Действительно, Зиннур с армейской службы вернулся с хорошим творческим заделом.

На сегодняшний день Зиннур Хуснияр - один из ведущих романистов в татарской литературе. Причем он привнес в татарскую литературу такое явление, как новый татарский роман. Наши внуки выросли, читая журнал «Салават күпере», основанный двадцать шесть лет назад. И вот уже пятнадцать лет гордимся его изданием о татарском искусстве и культуре «Сәхнә».

Романы-дилогии Зиннура Хуснияра заняли почетное место в татарской литературе. Я считаю, что труды таланта должны достойно оцениваться.

Азат Зиятдинов, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники:

- Мне нравились рассказы Зиннура Хуснияра. В небольших произведениях он умел искусно изображать тяжелые судьбы, вызывая восхищение читателя. Я говорю о таких рассказах, как «Трагедиягә ике билет» в книге «Кичү», «Кичү», «Атаң - карак, син - бур» и другие. Также знаю, как женщины с большим интересом читали повести «Зөләйха кыйсасы», «Каешлану». А начав писать романы-дилогии, Зиннур Хуснияр подтвердил свою тонкую натуру психолога и философски мыслящего писателя. Я обычно подтверждаю слова примерами. Возьмем его роман-дилогию «Терсәк сугышы». Здесь описан тандем обычного председателя колхоза с художником, картины которого были представлены на парижских выставках.

И также представлена красивая любовная линия. А невероятно интересная и поучительная судьба девушек с чистой душой Гульчачак и Гульюзум, которые выросли в лесу, заставит восхищаться каждого!

В романе-дилогии «Гарасат» Зиннур Хуснияр показал себя не только как философ, но и автор, достаточно глубоко знающий ислам. Тему о государстве Шумер Зиннур смог доступно и увлекательно преподнести простому читателю.

А еще Хуснияр - активный общественный деятель, личность, продвигающая вперед татарскую литературу, талантливый писатель с национальным духом.