Контактные зоопарки появляются сейчас чуть ли не в каждом крупном торговом центре российских городов. Мимимишные пушистые зверьки - крольчата, морские свинки, хомячки и прочая живность - привлекают выросших в городских джунглях детей и их родителей.



В отличие от больших зоопарков, где звери сидят в вольерах и за заборами, здесь обитателей можно не только потрогать, но и взять в руки, поиграть с ними, потискать, покормить. Все это вызывает восторг у посетителей. Но если бы они знали изнанку жизни многих контактных зоопарков, то ужаснулись бы - происходящее в них порой можно назвать конвейером смерти.

Регина Зиятдинова из Альметьевска (имя и фамилия девушки изменены по ее просьбе) устроилась в один из местных контактных зоопарков на временную подработку. В ее обязанности входили уборка клеток, нарезка овощей на корм (их покупают посетители, чтобы угощать зверушек) и влажная уборка всего помещения.

- Поначалу меня все устраивало, - рассказывает Регина. - В первый день я, как требовал хозяин, сначала начисто вымыла все клетки, затем в подсобке нарезала порции капусты и моркови. Ужас для меня начался, когда пошел поток посетителей. Совпало так, что в мой первый рабочий день пришел целый класс первоклашек - были зимние каникулы. Визг, писк, бесконечное тисканье! Бедные морские свинки, кролики и хомячки не знали, куда скрыться от этого наплыва любвеобильных малышей. Они не могли спрятаться в домики или какие-то другие укрытия, потому что их не было. Зверьки сидели, вжавшись в пол, и обреченно дергали лапками, когда дети брали их на руки.

Но если бы их просто гладили... Некоторые чересчур активные первоклашки качали животных из стороны в сторону, пытались перевернуть их на спинку, чтобы погладить животик, дергали за ушки, хвостики. Но зверятам стало еще хуже, когда пришли дети с родителями. Если школьников я как-то пыталась успокоить, то маленьким посетителям с родителями делать замечания было запрещено. Об этом меня с самого начала предупредил хозяин заведения. «Нельзя говорить посетителям «Нельзя!« - такое правило было в этом зоопарке. Нужно было приветствовать новых гостей зоопарка, продавать им пакетики с нарезанной капустой и морковью за 50 рублей и мило улыбаться.

Самое тяжелое ожидало меня в конце дня. Убираясь в клетках и вольерах, я нашла бездыханные тельца хомяка и маленького крольчонка. «Затискали! - констатировала моя напарница. - «Иди, я сама все уберу». Позже она вышла с пакетом, в котором, по всей видимости, и лежали погибшие животные. Напарница призналась, что в первые дни ей тоже было психологически тяжело. Но, так как была нужна работа, она постаралась закрыть глаза на все происходящее. Я же, получив зарплату, на следующий день не вышла на работу и занесла телефонный номер хозяина зоопарка в черный список.

Прокомментировать рассказ Регины мы попросили ветеринарного врача Казанского зооботсада Елену Гнатенко.

- Елена, чем грозит животным подобная обстановка?

- Как минимум стрессом. Домик, норка, небольшая конура, то есть укрытие от внешних раздражителей, - обязательное условие для комфортного проживания животных. В них они прячутся, складируют запасы еды. Это заложено природой, и ничего с этим не поделаешь. В контактных зоопарках зверьки со всех сторон открыты и доступны. Кроме того, в ручных уголках при уборке применяют сильные дезинфицирующие моющие средства, чтобы отбить природный запах животных. А он им необходим, чтобы чувствовать себя комфортно. Владельцам все эти уловки необходимы для привлечения посетителей, в то время как питомцы получают сильнейший стресс.

- Как он сказывается на животных?

- По-разному. У них выпадает шерсть, пропадает аппетит, проявляются и обостряются иные заболевания, которые в конце концов приводят к гибели.

- В контактных зоопарках приветствуется бесконтрольное кормление. Сама была свидетельницей, как морских свинок, кроликов, козочек закармливали свежей капустой. Но ведь у каждого животного свой рацион питания...

- Это правда. Если перекармливать или не соблюдать необходимый рацион питания, у животных могут быть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. При запущенном состоянии заболевание может привести к гибели. Для рептилий фатальным может быть отсутствие ультрафиолетового света, чем тоже зачастую грешат подобные заведения. Насколько мне известно, в штате контактных зоопарков нет ветеринарных врачей и никто не занимается лечением больных животных, в то время как в крупных зоопарках к питанию их обитателей относятся очень серьезно. Оно выверено до грамма. Каждый питомец получает только ту пищу, которая ему положена по его природе.

- В подобных ручных уголках высокая смертность животных. Логичный вопрос: куда девают трупы?

- Его надо задавать руководству контактных зоопарков и соответствующим контролирующим органам. В нашем зооботсаду налажена четкая схема, по которой проходят учет и утилизация умерших животных, - по какой причине и так далее. На каждом этапе мы даем подробный отчет. Что касается контактных зоопарков, начнем с того, что в Казани есть только частные крематории для животных, услуги которых недешевые. Мы не владеем информацией, где утилизируют умерших животных небольшие контактные зоопарки. Но нужно учитывать, что точное поголовье животных в них никто не знает, учет питомцев не ведется, и неизвестно, имеются ли ветеринарные паспорта у всех зверушек. Так что можно только гадать о состоянии их здоровья.

Торговые центры изначально не предназначены для содержания животных, в них отсутствуют необходимые условия для их жизнедеятельности. Нужно понимать, насколько отрицательно это может повлиять на здоровье посетителей и сотрудников торговых центров. Утилизируя павших животных как обычные бытовые отходы, люди наносят большой вред окружающей среде. Всевозможные инфекции и вирусы могут распространяться любыми способами - по воздуху, из почвы или с талыми (сточными) водами.

- Если не принимать во внимание эти неприятные моменты, зоопарки, где дети могут прикоснуться к животным, нужны. Как же быть? Как найти золотую середину?

- Во-первых, надо на законодательном уровне урегулировать организацию контактных зоопарков, предъявлять к ним такие же требования, как и к традиционным зоопаркам. Сегодня открыть подобные заведения не составляет большого труда. И даже если контактные зоопарки по каким-то причинам закрываются, то буквально через несколько дней они открываются в другом торговом центре. Все траты в связи с переездами окупаются быстро, потому что при минимальном финансовом вложении дело приносит хорошую прибыль.

В нашем зоопарке тоже есть уголок, где можно потрогать животных. Но все контакты происходят строго под присмотром наших сотрудников, которые неотлучно дежурят всю смену. Нет никаких тисканий, дети не берут животных в руки. Они могут только осторожно погладить их и понаблюдать, как питомцев кормят.