Совсем недавно в Татарстане прошел региональный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы». Но уже стартовали всероссийские отборочные соревнования WorldSkills-2017, победители которых примут участие в финале V национального чемпионата WorldSkills Russia - 2017 и в составе российской сборной смогут представить страну на мировом чемпионате.



Площадкой для проведения соревнований стал Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи, где более 130 участников сборных команд из 62 российских регионов с 23 по 28 марта сразятся в пяти ИТ-компетенциях: «Информационные кабельные сети», «ИТ-программные решения для бизнеса», «Веб-разработка», «Инженерный дизайн CAD», «Сетевое и системное администрирование». Оценивать участников будут 127 экспертов.

- В области информационных технологий Татарстан является лидером среди субъектов России, поэтому не случайно было принято решение, что Межрегиональный центр компетенций будет располагаться в Казани, - рассказал временно исполняющий обязанности министра информатизации и связи РТ Дмитрий Вандюков. - Основные задачи МКЦ - разработка современных учебных программ в области информационных технологий, которые будут проверены, а в дальнейшем внедрятся в другие учебные заведения России.

Задания, которые необходимо выполнить ребятам в течение 6 дней, по уровню сложности мало чем отличаются от тех, что будут в финале национального этапа чемпионата, поэтому у участников есть повод переживать. Помогают им бороться со стрессом психологи, которые проводят различные тренинги и беседы.

- Задания связаны с производственными функциями, они не предполагают никаких теоретических исследований, - комментирует соревновательный процесс заместитель гендиректора союза «ВорлдСкиллс Россия» Дмитрий Глушко. - Каждая из ИТ-компетенций включает в себя от 3 до 6 модулей. За работой участников будет наблюдать команда экспертов.

Напоминаем, финал V национального чемпионата WorldSkills Russia - 2017 пройдет в мае в Краснодаре. В 2019 году Казань станет центром проведения мирового этапа чемпионата.