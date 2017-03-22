МВД по Республике Татарстан расследуется уголовное дело, возбужденное по серии мошенничеств, совершенных под предлогом участия в долевом строительстве и продажи квартир.



Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан 20 февраля 2017 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ. По заявлениям граждан, 29-летний житель Казани путем обмана и злоупотребления доверием завладел их денежными средствами.

По материалам следствия, еще в ноябре 2012 года, будучи директором фирмы, подозреваемый заключил договоры с двумя потерпевшими об оказании юридических услуг о переводе сельскохозяйственных земель собственников в категорию земель индивидуального жилищного строительства. Взяв в качестве предоплаты за услуги крупные суммы денег, он своих обязательств не выполнил.

Кроме этого, в течение 2015 - 2016 годов, арендовав офис в центре Казани, завладел деньгами потерпевших под предлогом заключения договоров долевого участия в строительстве жилых домов. Через сайт своей фирмы и сайты бесплатных объявлений активно рекламировал продажу квартир в якобы строящихся жилых комплексах «НовоКазань» и «Вишневый парк» по цене, значительно ниже рыночной. Для введения покупателей в заблуждение размещал на своем сайте и демонстрировал в своем офисе планы строительства домов, а также плакаты с изображением как общих видов жилых комплексов, так и конкретных домов и квартир.

Таким образом, он заключил не менее 12 предварительных договоров купли-продажи о намерениях долевого участия в строительстве, заверяя, что в ближайшее время эти документы будут зарегистрированы в регпалате, взяв с каждого потерпевшего в качестве предоплаты от 100 до 500 тысяч рублей.

Как установило следствие, подозреваемый не только не имел разрешения на строительство, но даже и не обращался за ним в соответствующие органы. В конце 2016 года он съехал из офиса, отключил телефоны и перестал выходить на контакт с потерпевшими.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан подозреваемый задержан. 22 марта судом Советского района в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По предварительным подсчетам, причиненный его действиями ущерб составил более 5 миллионов 150 тысяч рублей. Однако есть основания полагать, что количество потерпевших значительно больше.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемого, МВД по Республике Татарстан просит обратиться по тел. 2912-653.