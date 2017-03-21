Продолжается зональный этап XVII открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык». Очередной гала-концерт состоялся в Рыбной Слободе.

Этот райцентр впервые принимает «Созвездие - Йолдызлык» - в прошлом году здесь открылся современный Дом культуры, построенный по распоряжению Президента Татарстана Рустама Минниханова для работы детских творческих коллективов района. Именно в новом Доме культуры состоялся гала-концерт зонального этапа фестиваля.

- «Созвездие - Йолдызлык» - это великий проект. Руководители всех районов, педагоги, родители - все стараются, чтобы дети отлично подготовились и отлично выступили на таком престижном фестивале. Мы гордимся тем, что в прошлом году самое высокое звание - Гран-при «Созвездия - Йолдызлык» - завоевал танцевальный коллектив нашего района «Рапсодия». В детях чувствуется большой стимул для участия в фестивале, - подчеркнул на церемонии открытия гала-концерта глава Рыбно-Слободского муниципального района Ильхам Валеев.

Тепло поприветствовала участников и гостей фестиваля исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова. «Все без исключения конкурсанты - гордость нашей республики и нашей страны. Каждый лауреат или победитель фестиваля может достойно выступить на любой сцене земного шара. Это показывает уровень «Созвездия - Йолдызлык», - отметила она.

На зональном этапе в Рыбной Слободе свои лучшие номера представили детские коллективы и юные солисты Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов. Участники соревновались в трех основных номинациях: вокал, хореография и конферанс. За три дня было представлено 362 номера, а в предварительном кастинге приняли участие более 1000 человек. На гала-концерте зрители увидели 29 номеров, которые были отобраны профессиональным жюри.

Отборочный этап в Рыбной Слободе - седьмой по счету в этом году. С 1 февраля зональные туры фестиваля с успехом прошли в Казани, Бавлах, Нижнекамске, Набережных Челнах, Актаныше и Нурлате. По информации пресс-службы фестивального движения «Созвездие - Йолдызлык», до 30 марта зональные туры состоятся в селе Большая Атня, Буинске и Зеленодольске.

Все юные артисты, занявшие на зональных турах с 1 по 3-е места, получают путевки на суперфинал фестиваля, который пройдет в Казани с 9 по 14 апреля. Заключительные концерты состоятся 14 апреля в КСК «Уникс» и 22 апреля в КРК «Пирамида».

Напомним, фестиваль ежегодно проходит под патронатом Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и вот уже второй год под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.