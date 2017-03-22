Российские законодатели предлагают с помощью крупных штрафов удержать рыбаков от выхода на опасный лед.

Депутаты нескольких регионов нашей страны выступают с предложением ужесточить штрафные санкции для рыбаков, вышедших на лед в неположенном месте. Где-то решения уже приняты. К примеру, в Вологодской области сумма штрафов вырастет до 3 тысяч рублей, а в Петербурге - до 2 тысяч. Депутаты Подмосковья и вовсе предлагают увеличить наказание до 30 тысяч рублей. Остановят ли фанатов зимней ловли рыбы эти суммы, «Казанские ведомости» узнали из первых уст - от самих рыбаков.

На календаре 23 марта, на термометре плюс 1. Казанка открылась почти полностью, лишь устье реки покрыто льдом. Но он уже непрозрачный, сероватого цвета и даже на вид пористый. Но разве такие мелочи могут остановить охваченных азартом рыбаков?





Человек двадцать расположились чуть ли не у самой кромки льда на Казанке неподалеку от Кировской дамбы. С нее прекрасно видно, что ледовое покрытие неравномерное: местами небольшие торосы, кое-где видны промоины. Но людей это не пугает. Более того, некоторые, проверяя прочность льда пешней, стараются подойти к самому краю льда. Зачем рискуют?

- Вам этого не понять! - с улыбкой говорит рыбак с 30-летним стажем Алексей Федоровичев. - Там, где проходит ледовая кромка и начинается открытая вода, плотнее собирается разная рыба. Ловить со льда спиннинговыми или поплавочными проводками, а еще забросами доночных оснасток - это, я вам скажу, то еще зрелище! За это можно душу кому угодно отдать, только бы увидеть. А вы о каких-то штрафах...

Куда уж нам понять - не страдаем этим болезненным азартом! А тех, кто понимает, сотнями ежегодно снимают с оторвавшихся льдин. Только в день нашего репортажа по центральным новостным каналам прошло сообщение, что в Свердловской области с оторвавшейся льдины на Белоярском водохранилище спасатели сняли 148 рыбаков. Незадолго до этого происшествия на Сахалине в заливе Мордвинова с уплывавшей льдины спасли более 200 человек. Подобные случаи с завидной регулярностью происходят и в Татарстане. Самая крупная партия рыбаков была снята спасателями с дрейфующей льдины в 2014 году неподалеку от населенного пункта Атабаево на реке Каме. В спасательной операции были задействованы 47 спасателей, 7 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 и катера на воздушной подушке. Можно предположить, в какую кругленькую сумму обошлась эта операция. Думаем, речь идет о миллионах рублей.

МЧС никогда не бросит в беде - спасатели придут на помощь в любое время суток и при любой погоде. Рыбаки, игнорирующие запрет выхода на опасный лед, прямо так и заявляют: «А чего нам бояться? Ну, окунемся разок, все равно спасатели вытащат - и меня, и мои снасти, и мою рыбу». И поэтому они не слишком беспокоятся, когда видят инспекторов ГИМС, контролирующих водоемы. Автор репортажа сама была свидетелем, как инспекторы вначале по громкой связи предупреждали рыбаков, затем непосредственно шли к ним и уговаривали уйти с подтаявшего льда. Ни один не двинулся с места.





Получается, спасатели избаловали своей заботой любителей подледного лова? Может, действительно надо брать деньги за то, что не дали им погибнуть в ледяной воде? В социальных сетях, где тема бурно обсуждается, именно это и предлагают.

«Люди добровольно обрекают себя на смертельную опасность, - пишет некий Михаил Кузнецов. - Они знают, что с ними может произойти, но тем не менее упорно лезут на лед. Пусть тогда платят за свою дурость. Только рубль имеет прекрасную воспитательную способность. Словами и уговорами тут не поможешь».

Противники этого мнения выступают за то, чтобы спасали в любом случае бесплатно.

«МЧС обязано вызволять людей из любой опасной ситуации, ведь непонятно, как они в нее попали, - возражает Михаилу Елена Доверчивая. - А вот за то, что люди вышли в запретную зону, обязательно надо наказывать большими штрафами. Распределять средства, потраченные на спасательную операцию, между всеми спасенными поровну. Чтобы не сбежали, записывать их данные еще на спасательном катере, пока тепленькие от пережитых эмоций. Рыбаки нарушают все правила из-за безнаказанности».

Главный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов против бездумных поступков рыбаков, но говорит, что спасатели все равно будут оказывать помощь в опасных ситуациях бесплатно. Такая у них служба. А вот наказаниями и штрафами пусть занимаются представители правоохранительных органов.

Кстати, на сайте МЧС РТ есть информация о штрафах. В Татарстане за выход на неокрепший лед толщиной менее 7 см предусмотрены серьезные санкции.

Для физических лиц штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных - от 5 до 7 тысяч. Юридическим лицам за подобное нарушение грозит штраф от 50 до 70 тысяч рублей. Безопасная толщина льда, способного выдержать вес человека, на озерах составляет более 10 см, на реках с течением - не менее 12 см.