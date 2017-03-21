Вчера в соцсетях было размещен видеоролик, на котором автомобиль с человеком на капоте ехал по улице Кремлевской в Казани, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

Сотрудники ГИБДД изучили опубликованную видеозапись и установили, что водитель 1995 года рождения, сидевший за рулем машины, нарушил требования Правил дорожного движения: то есть перевозил человека вне кабины автомобиля и своими действиями создал угрозу жизни и здоровью пассажира, находившегося на капоте. Как выяснилось, молодой человек не уплатил ранее наложенные на него административные штрафы за другие нарушения ПДД.

В отношении водителя были составлены административные материалы. За перевозку людей вне кабины автомобиля он был подвергнут штрафу в размере 1000 рублей, за опасное вождение - штрафу в размере 1500 рублей. А вот за неуплату ранее наложенных штрафов в установленный срок суд вынес решение об административном аресте водителя на пять суток.

Ранее парень неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля без прав, за проезд на красный сигнал светофора, за непредоставление преимущества пешеходам, и за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

Госавтоинспекция напоминает: следует осознавать, что способы достижения популярности в социальных сетях не должны противоречить действующему законодательству и здравому смыслу.