Участники террористического сообщества получили о 16 до 24 лет лишения свободы.

Приволжский окружной военный суд вынес приговор девяти членам террористической организации «Чистопольский джамаат», участники которой совершили ряд особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

Злоумышленники совершили ряд терактов на территории Татарстана в период с 2012-2013 года. На скамье подсудимых оказались 53-летний Рамил Абитов, 36-летний Алмаз Галеев, 40-летний Джаудат Ганеев, 29-летний Руслан Гафуров, 33-летний Рафаэль Зарипов, 25-летний Михаил Мартьянов, 38-летний Марат Сабиров, 38-летний Айрат Ситдиков, а также 29-летний Станислав Трофимчик. Мужчин были признаны виновными в совершении терактов, публичных призывах к терроризму, а также в создании террористической организации и в иных преступлениях. Преступники получили 170 лет лишения свободы (суммарно).