В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ обещают помочь жителям разобраться с начислениями по общедомовым нуждам.

За завышенные начисления по общедомовым нуждам управляющие компании будут штрафоваться. Об этом сегодня в ходе интервью в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«В случае если управляющие организации нарушают порядок начисления ОДН, жилищная инспекция будет разбираться по каждому факту обращения граждан – будут делать административные взыскания в отношении должностных и юридических лиц», – отметил в ходе интервью замминистра.

С 1 января 2017 года Россия перешла на новый порядок начисления платы за ОДН. Постановлением Правительства РФ общедомовые нужды перенесены из категории коммунальных услуг в жилищные. ОДН – это оплата жильцами освещения в подъезде, воды для уборки и т. п. Норматив ОДН определяют региональные власти.

«Площади общедомовых нужд в каждом жилом доме различные. К примеру, в одном доме квартира в 53 кв. метра и в соседнем такая же. Но от того, что площади общедомовые в домах этих разные, нормативная величина в них будет разной», – подчеркнул Алексей Фролов.