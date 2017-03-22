Света не будет в ряде домов Авиастроительного, Вахитовского, Кировского и Советского районов.

Сегодня в ряде домов Казани отключат электричество, сообщается на сайте мэрии города. Отключение электричества связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Авиастроительный район (с 9.00-18.00): ул. Айдарова, 2, 8, 8а, 10, 12; ул. Ленинградская, 49а – 57а, 51а, 53а, 57; ул. Лянгузова, 24а, 25, 28; ул. Ново-Караваевская, 1 – 62, 2, 3, 3а, 4 – 8, 4а, 7 – 49, 8а, 10, 12; ул. Промышленная, 1 – 33, 8 – 38; ул. Сахалинская, 31; ул. Северо-Полюсная, 17, 17а, 19а, 21а, 28; ул. Чапаева, 40, 42, 42а, 44, 47а. Также света не будет в домах по улицам Баранова, Вересаева, Камчатская, Пржевальского, Сухорецкая, Ударная

Кировский район (с 8.00-17.00): ул. Глубинная, Звенигородская, Международная, Новороссийская, Ново-Юдинская, Туристическая, Уссурийская и Футбольная.

Вахитовский район (с 8.00-17.00): ул. Кремлевская, 2; ул. Нагорная, 35; ул. Япеева, 13, 16.

Советский район (с 9.00-18.00): ул. Бондюжская, 3а; ул. Красной Позиции, 1, 1а, 2, 3, 3а; ул. Лумумбы, 4.