Торжественный прием гостей из Китайской Народной Республики состоялся вчера вечером

В РТ с рабочей поездкой прибыла делегация из КНР. Возглавляет делегацию руководитель международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао. Гости стали участниками VI Российско-китайского делового форума и межпартийного диалога «Партия «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая».

Во встрече приняли участие Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Мэр Казани Ильсур Метшин, заведующий Международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао, вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие.

Лидер Татарстана отметил, что РФ и РТ придает большое значение развитию связей между регионами России и Китая. «Мы дорожим нынешним высоким уровнем отношений с Китаем и придаем большое значение расширению наших всесторонних контактов, которые направлены на укрепление дружбы и взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», добавил Рустам Минниханов.