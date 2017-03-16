Овен

Не исключено, что придется помимо вашей воли долго общаться с человеком, который попытается переложить на вас груз своих проблем. Однако вы справитесь с этой отрицательной энергетикой и добьетесь в делах неплохих результатов. Раскроется обман одного из ваших коллег.

Телец

В делах доверяйте своей интуиции. В общении сдерживайте свои эмоции, не соглашайтесь сразу на просьбу о содействии - это может привести к негативным последствиям. Чтобы изменить напряженную ситуацию в семье, вам следует

решиться на неординарный поступок.



Близнецы

Будьте внимательны к знакам судьбы и поверьте в приметы. Не стоит преувеличивать проблемы на работе - все вскоре решится самым благоприятным для вас образом; вам поможет человек, от которого вы меньше всего этого ожидали. Не исключено начало длительных отношений.

Рак

Эта неделя - время исполнения одного из ваших желаний, но при условии, если будете дипломатичны. Выгоду и финансовый успех принесут встречи с друзьями. Не исключен долгожданный визит человека

издалека. Появится возможность что-то изменить в своей жизни.



Лев

Вполне вероятны перемены в жизни, и хотя они не будут кардинальными, принесут радость и удовлетворение. Возможен конфликт, связанный с финансовым обеспечением. Удивительная встреча вас ждет в месте, где вы ни разу не были, поэтому не отказывайтесь от отдыха в выходные.



Дева

Своими силами справиться с трудностями на работе вы не сможете, поэтому придется обратиться к помощи других. Деловые контакты окажутся продуктивными. Финансовые дела потребуют тщательного анализа,

поскольку большого дохода ожидать пока не стоит.



Весы

Главной проблемой этой недели для вас станет выбор правильного решения, связанного с финансами, и без помощи специалиста вам никак не обойтись. Ошибка, допущенная вами в спешке, грозит серьезными последствиями. А в остальном все у вас будет хорошо.



Скорпион

Особое беспокойство на этой неделе вам доставит близкий человек. Но благодаря проявленной вами выдержке и терпению все разрешится быстро и без обид. В делах следует руководствоваться логикой, а не эмоциями. Конец недели принесет физическую и эмоциональную усталость.



Стрелец

Помните, когда вы стоите лицом к прошлому, то находитесь спиной к своему будущему. Не позволяйте тому, что было, мешать вам! Важно выполнить все обещания, которые вы дали, иначе серьезно пострадает ваш авторитет

не только на работе, но и среди друзей.

Козерог

Неделя принесет финансовый успех. Намеченное на первую половину рабочей пятидневки удастся, но во второй возможна несогласованность в действиях окружающих.

Не поддавайтесь на провокации и не рискуйте - кроме разочарования, вы ничего не испытаете.



Водолей

Вам следует избавиться от всего лишнего, что мешает в жизни. Выбросьте старый хлам - и появится возможность обновить гардероб. Откажите в общении неприятным людям - и у вас будут новые преданные друзья. Эти перемены будут способствовать отличному настроению.

Рыбы

Мир и покой в семье будут нарушены незначительным событием. Отнеситесь к этому серьезно, чтобы не допустить дальнейшего развития негативных событий. Если не вы,

то старший разумный человек найдет правильное решение. Затем наступит период вашей удачи.