Телец
В делах доверяйте своей интуиции. В общении сдерживайте свои эмоции, не соглашайтесь сразу на просьбу о содействии - это может привести к негативным последствиям. Чтобы изменить напряженную ситуацию в семье, вам следует
решиться на неординарный поступок.
Близнецы
Будьте внимательны к знакам судьбы и поверьте в приметы. Не стоит преувеличивать проблемы на работе - все вскоре решится самым благоприятным для вас образом; вам поможет человек, от которого вы меньше всего этого ожидали. Не исключено начало длительных отношений.
Рак
Эта неделя - время исполнения одного из ваших желаний, но при условии, если будете дипломатичны. Выгоду и финансовый успех принесут встречи с друзьями. Не исключен долгожданный визит человека
издалека. Появится возможность что-то изменить в своей жизни.
Лев
Вполне вероятны перемены в жизни, и хотя они не будут кардинальными, принесут радость и удовлетворение. Возможен конфликт, связанный с финансовым обеспечением. Удивительная встреча вас ждет в месте, где вы ни разу не были, поэтому не отказывайтесь от отдыха в выходные.
Дева
Своими силами справиться с трудностями на работе вы не сможете, поэтому придется обратиться к помощи других. Деловые контакты окажутся продуктивными. Финансовые дела потребуют тщательного анализа,
поскольку большого дохода ожидать пока не стоит.
Весы
Главной проблемой этой недели для вас станет выбор правильного решения, связанного с финансами, и без помощи специалиста вам никак не обойтись. Ошибка, допущенная вами в спешке, грозит серьезными последствиями. А в остальном все у вас будет хорошо.
Скорпион
Особое беспокойство на этой неделе вам доставит близкий человек. Но благодаря проявленной вами выдержке и терпению все разрешится быстро и без обид. В делах следует руководствоваться логикой, а не эмоциями. Конец недели принесет физическую и эмоциональную усталость.
Стрелец
Помните, когда вы стоите лицом к прошлому, то находитесь спиной к своему будущему. Не позволяйте тому, что было, мешать вам! Важно выполнить все обещания, которые вы дали, иначе серьезно пострадает ваш авторитет
не только на работе, но и среди друзей.
Козерог
Неделя принесет финансовый успех. Намеченное на первую половину рабочей пятидневки удастся, но во второй возможна несогласованность в действиях окружающих.
Не поддавайтесь на провокации и не рискуйте - кроме разочарования, вы ничего не испытаете.
Водолей
Вам следует избавиться от всего лишнего, что мешает в жизни. Выбросьте старый хлам - и появится возможность обновить гардероб. Откажите в общении неприятным людям - и у вас будут новые преданные друзья. Эти перемены будут способствовать отличному настроению.
Рыбы
Мир и покой в семье будут нарушены незначительным событием. Отнеситесь к этому серьезно, чтобы не допустить дальнейшего развития негативных событий. Если не вы,
то старший разумный человек найдет правильное решение. Затем наступит период вашей удачи.
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