Весна для участников товарищества ветеранов «Золотая осень» им. Валеева - особое время года. Вместе с природой преображаются и сами пенсионеры, раскрывая в себе новые таланты.

Ветераны «Золотой осени» не ищут повода для встреч. Они готовы общаться в любое свободное время. А чтобы провести его еще интереснее, могут и тематику придумать. Так, свою очередную встречу ветераны посвятили приходу весны и назвали ее «Весна. Любовь. Вдохновение». На что только не вдохновляет пенсионеров это время года! Они и песни придумывают, и стихи, и танцы, а в этот раз даже сделали театральную постановку с костюмами. Как признаются сами ветераны, они каждый раз удивляются, насколько талантливые люди их окружают. А весной это проявляется еще больше.

С каждой встречей в товариществе ветеранов появляются новые лица. Среди новеньких и пенсионер Ринат Сагитов. Он привнес в мероприятие не только музыкальные ноты, исполнив песню, но и научные. Ринат Назарович занимается разведением амаранта. Как рассказал мужчина, это целебное растение, которое продлевает молодость.

- Я специалист по амаранту. Это растение полезно как для людей, так и для животных. В первом случае - для поддержания здоровья, а во втором - употребление амаранта в пищу увеличивает надой молока. Популярен амарант и среди культуристов для роста мышц. Я уже многие годы занимаюсь разведением амаранта и обучаю этому агрономов по всей России. Приятно, что смог заинтересовать своим любимым делом и участников товарищества ветеранов. На следующей встрече планирую рассказать о своем хобби - игре в шахматы, - поделился Сагитов.

Немало и тех, кто приходит на встречи «Золотой осени» со дня ее основания - более 10 лет. Это, к примеру, Гульнара Касымова. Как отмечает пенсионерка, с каждым годом ветераны чувствуют себя здесь только моложе, становятся более современными. Не остается в стороне и Касымова. Она снимает все происходящее на видеокамеру и сохраняет, как это называет сама женщина, в историю.

- Мы отметили и 23 Февраля, и 8 Марта. А сейчас решили собраться, чтобы отпраздновать приход весны. Все песни и танцы посвящены именно этому времени года. К каждому мероприятию мы всегда усердно готовимся, прорабатываем программу. Среди нас много тех, кто пишет стихи, играет на музыкальных инструментах. Словом, нам никогда не бывает скучно вместе. А еще нас объединяет газета «Казанские ведомости». Мы все являемся ее подписчиками и обсуждаем различные проблемы, поднятые на страницах издания. Эта газета - настоящая энциклопедия для нас, из нее узнаем все новости города. После прочтения понимаем, что мы тоже часть большого государства, в котором интересно наше мнение, - поделилась директор «Золотой осени» Равиля Лаишевская.

Представители газеты «Казанские ведомости» - частые гости на встречах «Золотой осени». Мы гордимся своими активными подписчиками и радуемся их достижениям. Начальник отдела подписки и реализации газеты Дания Харисова поздравила пенсионеров с приходом весны и преподнесла им торт.

- Чудесно, когда люди собираются вместе по самым различным поводам. Приход весны благодаря вам стал настоящим праздником и для нас. Спасибо за вашу молодость, за вдохновение. Мы приходим на каждую встречу с вами уже и как члены коллектива, вы всегда нас тепло встречаете. Приятно, что газета «Казанские ведомости» вот уже много лет для вас настоящий друг, - отметила Дания Абдулловна.

Впереди у ветеранов не менее интересные мероприятия. Ведь скоро начнется дачный сезон, и молодые пенсионеры будут делиться друг с другом секретами садоводства.