О пенсии по потере кормильца для служащего в армии

У меня друг ушел в армию. До этого учился в училище, получал пенсию по потере кормильца. Перед армией взял академический отпуск, в училище он числится, но в армии ему сказали, чтобы написал заявление в Пенсионный фонд о том, что теперь служит в армии. Будет ли он продолжать получать пенсию по потере кормильца во время прохождения службы?

Амина

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, право на получение пенсии по случаю потери кормильца после 18 лет возникает в случае, если гражданин является учащимся на очном отделении по основным образовательным программам. Период службы в армии не входит в период учебы, поэтому необходимо незамедлительно оповестить Пенсионный фонд, представив справку о призыве. В случае если призывник будет получать пенсию, образуется переплата, которую нужно будет возвращать.



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