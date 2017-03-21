Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, право на получение пенсии по случаю потери кормильца после 18 лет возникает в случае, если гражданин является учащимся на очном отделении по основным образовательным программам. Период службы в армии не входит в период учебы, поэтому необходимо незамедлительно оповестить Пенсионный фонд, представив справку о призыве. В случае если призывник будет получать пенсию, образуется переплата, которую нужно будет возвращать. 
 