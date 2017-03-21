Я получаю пенсию по случаю потери кормильца, за умершего отца. Обучаюсь очно в университете. В декабре 2016 года вступила в брак. Будет ли мне прекращена выплата пенсии в связи с вступлением в брак?

Алиса



Уважаемая Алиса, в управлении Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани нам пояснили, что в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на пенсию по случаю потери кормильца имеют дети умершего кормильца, которые обучаются по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Федеральным законом не установлено каких-либо ограничений по выплате пенсии в связи с вступлением в брак лица, получающего пенсию по случаю потери кормильца. Иными словами, выплата пенсии по случаю потери кормильца вам будет выплачиваться до достижения вами 23 лет при условии обучения по очной форме.

Напоминаем, что в случае изменения паспортных данных или фамилии вам необходимо обратиться в территориальный Пенсионный фонд для подачи соответствующего заявления. При себе иметь паспорт и свидетельство о регистрации брака.