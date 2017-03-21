Я 1998 года рождения. Могу ли выбрать один из вариантов пенсионного обеспечения: либо отказаться от формирования накопительной пенсии и направить все страховые взносы на формирование страховой пенсии (тариф страховых взносов на накопительную часть 0%), либо продолжать формировать накопительную пенсию, сохранив, как и сегодня, тариф страховых взносов в размере 6%? Что для меня лучше: отказаться от дальнейшего формирования пенсионных накоплений или оставить 6%?

Николай



Уважаемый Николай, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе, право выбора варианта пенсионного обеспечения регулируется Федеральным законом от 4.12.2013 №351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения». Закон принят Федеральным Собранием РФ и подписан Президентом России 4 декабря 2013 года.

Если начиная с 1 января 2014 года вы впервые поступаете на работу и вам впервые начисляются страховые взносы, у вас есть право в течение 5 лет с года первого начисления выбрать, на финансирование какой части пенсии направить 6%. До принятия такого решения 6% тарифа будут перечисляться на страховую пенсию.

Решение вы должны принять самостоятельно. Помните, что отказ от формирования пенсионных накоплений не является уменьшением ваших пенсионных прав. В первую очередь при выборе тарифа нужно помнить о том, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню инфляции и с учетом роста доходов ПФР.

Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющая компания (УК). Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования, где могут быть и убытки. Накопительная пенсия государством не индексируется. В случае если НПФ или частная УК получат убыток от инвестирования средств пенсионных накоплений, гарантируется к выплате только номинал - сумма уплаченных работодателем страховых взносов без индексации.