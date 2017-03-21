В западных странах женщины очень удивляются тому, как тесно общаются в интернете незнакомые друг с другом российские мамы. У них все советуются разве что с семейным доктором.



Моя подруга, живущая много лет в США, искренне нам завидует. Ведь только в России мамы порой знают о медицине гораздо больше своего участкового врача. И охотно делятся знаниями и опытом с другими. А попутно еще и кулинарными рецептами, бытовыми хитростями и секретами семейного счастья.

Современные мамы, которые находятся в декрете, часами общаются в интернет-сообществах, которые мужья с недоверием называют мамскими сектами. «О чем ты с ними там разговариваешь с утра до ночи? Ты же их даже ни разу не видела!» - ворчит мой муж, в очередной раз застав меня с телефоном в руке. «Ну, кого-то не видела, а с кем-то давным-давно знакома. Там «сидят» мои одноклассницы, бывшие коллеги и, между прочим, жены всех твоих друзей!» Муж многозначительным взглядом дает понять, что не понимает моего увлечения. Между тем сообщество казанских мам в одной из социальных сетей насчитывает более 20 тысяч активных участниц. Чем же оно так привлекает прекрасную половину нашего города?

Наверное, главное, что побуждает мамочек снова и снова заходить на заветную страничку в интернете, - это поиск информации. Когда ты весь день крутишься как белка в колесе, пытаясь успеть приготовить завтрак-обед-ужин, убраться, сходить в поликлинику и позаниматься с ребенком, то возможность быстро найти ответ на возникающие насущные вопросы на вес золота. В чатах каждая участница в любое время может написать свой вопрос. Чего только не спрашивают современные мамы! К примеру, как наладить отношения с мужем, где нанять грузчика и сколько денег отложить на отпуск. Самые смелые не стесняются писать об интимном. А для более скромных есть возможность задать вопрос анонимно через администратора группы. Ни одна поисковая система интернета не даст такие быстрые и развернутые ответы, как участницы подобных чатов. Здесь делятся контактами хороших врачей и выручают в трудные моменты подгузниками, одеждой и детским питанием. А еще по определенным дням можно разместить информацию о продаже своих вещей. Нередко мамы предлагают нуждающимся забрать вещи бесплатно. Правда, и тут не обходится без обмана. Случается, что такие «нуждающиеся» через пару недель выставляют эти самые вещи на продажу в этой же группе. Такие вот «коммерсанты»!

Пожалуй, самая популярная среди мам тема для обсуждений - детское здоровье. Прекрасно, когда женщины советуют друг другу грамотных врачей или делятся своим опытом по укреплению иммунитета. Но весьма странным выглядят сообщения, в которых мамы просят подсказать, чем лечить «что-то большое и красное, появившееся у ребенка на спине». И ведь подобные вопросы появляются очень часто. Здравомыслящие участницы беседы то и дело напоминают остальным, что в таких ситуациях лучше все же показаться врачу, а не надеяться на советы домашних «специалистов». Однако изо дня в день интернет пестрит сообщениями любительниц сфотографировать каждый прыщик своего малыша и поделиться этим с другими.

Многие мамы в декретном отпуске подрабатывают дома, будь то торты собственного производства или пошив одежды. И грех не воспользоваться для саморекламы площадкой, на которой участницы настолько прислушиваются к мнению друг друга. В сообществах даже выделяют специальное время, когда можно на стене бесплатно разместить информацию о своих услугах. Кто-то активно продвигает бизнес своих мужей. Некоторые дамы с юмором даже умудряются прорекламировать друзей мужского пола с целью найти им спутницу жизни. И ведь это работает! Однажды вся группа заинтересованно следила за развитием отношений между одинокой мамой и молодым человеком, поддерживая и давая советы. Не зря в последние годы появилась поговорка «Интернет соединяет сердца».

А еще во многих сообществах проводятся конкурсы с реальными призами. Выиграть можно абсолютно разные вещи: от пачки подгузников до бесплатной фотосессии. В рамках конкурса нужно, к примеру, придумать стихи на заданную тему или написать интересный рецепт, приложив пошаговые фотографии процесса приготовления блюда. Голосуют все те же участницы сообщества, выбирая лучших. Так что мамам в декрете расслабляться некогда.

Не так давно в Казани стал набирать популярность новый проект «Завтрак для мам». На просторах интернета в определенных чатах мамы обсуждают актуальные для них темы. По результатам обсуждений администраторы готовят так называемые клубные завтраки, куда приглашают выступить спикерами специалистов в области медицины, психологии, фитнеса и так далее. Встречи проводятся в детских игровых центрах или детских кафе. За символическую плату мамы получают возможность пообщаться со специалистами за чашкой чая, а дети в это время увлеченно играют рядом. Отличная возможность выбраться из дома с пользой для обеих сторон.

И пока мужья скептически относятся к общению их жен в интернете, последние свое дело знают! Ведь это отнюдь не пустая болтовня, как может показаться на первый взгляд. За полчаса они успевают узнать телефон хорошего электрика, придумать, что приготовить на ужин и, что немаловажно в декрете, вдоволь наговориться с такими же молодыми мамочками. А значит, дома главу семейства с работы будет ждать не замученная и заскучавшая женщина, а полная энтузиазма и жизненной энергии хранительница очага.