На традиционном весеннем субботнике принято белить стволы деревьев. В городе и на участках садоводов становится чисто и нарядно. Если признать пользу побелки только в этом, цель достигнута. Но деревья опытных садоводов встречают весну не такими красивыми, зато здоровыми - их хозяева белят стволы садовых деревьев осенью. Разобраться в этом вопросе нам поможет наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.



НАША ЦЕЛЬ. Побелка защищает кору растений от солнечных ожогов, которые весьма вероятны уже во второй половине зимы, а особенно в начале весны. Другое предназначение побелки - уничтожение вредителей и воспрепятствование их попаданию на стволы с земли. С этой точки зрения осенняя обработка стволов тоже предпочтительнее.

Если этого не было сделано, постарайтесь оказаться на участке во второй половине марта или в начале апреля. Выберите сухой день с температурой чуть выше 0º С, когда немного прогреется земля, но почки еще не проснутся.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ. Минимальная высота обработки ствола - 1,5 метра. Крупные прямые стволы удобнее белить кистью. Труднодоступные места - при помощи распылителя (краскопульта). В последнем случае раствор перед применением придется тщательно фильтровать.

Можно использовать традиционные, испытанные временем составы.

1. Известь гашеная - 2,5 кг, клей столярный - 200 г, медный купорос - 500 г.

2. Навоз и известь - по 1 кг, медный купорос - 200 г. После перемешивания раствор отстаивать не менее 2 часов.

3. Известь - 2 кг, глина (жирная) - 1 кг, медный купорос - 250 г, навоз - 1 лопата. После перемешивания дать отстояться.

4. Известь - 2 кг, клей казеиновый - 100 г, медный купорос - 400 г. Для качественного перемешивания вода должна быть горячей.

Понятно, что готовить составы зимой самостоятельно не совсем удобно. Проще воспользоваться одним из готовых средств, которые предлагает торговля.

Белить растения в мае можно, но в это время эту процедуру можно рассматривать как чисто декоративную. Неопытных садоводов часто смущает блеклость только что обработанного ствола. Нанесенный раствор приобретет белый цвет только после полного высыхания, а это, как правило, не менее 30 - 45 минут.

Не стоит белить молодые растения - кора у них еще нежная, а раствор забьет все поры. В крайнем случае можно ограничиться легкой обработкой ствола слабо концентрированным известковым раствором. Ни в коем случае нельзя использовать лакокрасочные изделия. Да, вид будет действительно привлекательным, но растения могут погибнуть.