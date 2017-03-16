Всходы появляются один за другим, пройдет еще несколько дней - и листья соседних растений начнут перекрывать друг друга, рассада вытянется. Настанет время пикировки. Как это правильно делать, рассказывает кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ. Огородники, ведущие хозяйство по лунному календарю, считают, что лучше заняться этим на растущей луне. Более «приземленные» считают, оптимальный для пикировки возраст сеянцев - стадия полного развития семядольных листьев с наметившимися или появившимися первыми настоящими. Всходы корневого сельдерея пикируют в фазе одного листочка, капусты - 1 - 2, томатов - 1 - 3 настоящих листьев.

ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ. За два часа до пересадки растения обильно поливают теплой водой. Слабые сеянцы, от которых большого урожая ждать не приходится, безжалостно выбраковывают. Остальные переносят в емкости с достаточным для развития растений количеством питательного субстрата. Нужно заметить, что почва для распикированной рассады должна быть намного богаче той, что была взята для посева.

Проводить эту процедуру нужно очень осторожно, чтобы не повредить нежные стебельки. Приходится следить и за тем, чтобы корешки при посадке не изогнулись.

Сеянцы большинства культур заглубляют почти до семядолей. Это препятствует вытягиванию рассады и способствует образованию дополнительных корней.

Часто огородники спорят о том, стоит ли заглублять рассаду перца. Образование корней на подсемядольном колене у нее происходит только в раннем возрасте, пока не началось одревеснение стебля. Переросшую рассаду заглублять не только бесполезно, но и вредно - можно спровоцировать развитие заболеваний.

ПРИЩИПКА. Иногда, чтобы лучше развивалась разветвленная мочка корневой системы, при пикировке прищипывают нижнюю треть стержневого корешка. Так поступают с рассадой томата, перца и баклажана, но этот прием абсолютно не подходит для рассады тыквенных культур.

Некоторые экстремалы идут дальше: срезают верхушку сеянцев томата и высаживают во влажную почву. Растения довольно быстро укореняются и развивают хорошую корневую систему. Говорят, такая жестокая пикировка позволяет получить более мощную рассаду, а в дальнейшем - ранний урожай. Не у каждого поднимется рука «срубить под самый корешок» здоровую с любовью выращенную рассаду, но таким образом процесс пикировки значительно упрощается, и если в распоряжении садовода большое количество растений, рискнуть можно.

При необходимости примерно через три недели после первой проводят вторую пикировку. Обычно это делают, если рассада уже готова, а погодные условия еще не позволяют высадить ее в открытый грунт. Пикировка задерживает развитие рассады примерно на две недели.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. Бывают случаи, когда растения плохо переносят пикировку. Скажем, если посевы загущены или пикировка производится с большим запозданием. (Хозяину в этом случае приходится буквально раздирать сеянцы, лишая их большей части корней.)

Вид только что распикированной подвядшей рассады в любом случае может огорчить огородника. Как бы бережно ни проводилась пикировка, растения получают множественные повреждения корней. Листья продолжают испарять влагу, а травмированные корни подают ее в меньшем количестве.

Поэтому после пикировки необходимо создать для растений условия, при которых они испаряли бы меньше влаги. Емкости с рассадой лучше перенести в тень или накрыть прозрачным укрывным материалом. Использовать для этой цели обычную пленку не так удобно, ведь под ней создается парниковый эффект и испаряемая влага выпадает в виде росы на листву и вызывает ожоги.

Такие тепличные условия могут избаловать рассаду, поэтому, дав растениям «отдышаться» пару дней после перенесенного стресса, нужно вновь приучать их к суровой действительности.

Через 5 - 10 дней после пикировки проводят первую подкормку растений. Удобрительный полив ведут прямо по листьям, при этом питательные вещества поглощаются не только корнями, но и всей листовой поверхностью.

Сочетание корневого и некорневого питания - необходимое условие выращивания качественной рассады.

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО. После правильно проведенной пикировки у растений начинается активный рост листьев и развитие корневой системы.

Итак, рассада прошла еще один ответственный этап своего развития. Дружные всходы превратились в крепкие растения с высокой жизненной силой. Это видно по толщине побегов и окраске листьев.