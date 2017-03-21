К сожалению, жизненный путь каждого человека конечен. Уход из жизни близкого всегда связан со скорбью и горем, а кроме того, с хлопотами, неизбежными при организации похоронных ритуалов.

В таких обстоятельствах куда проще бывает доверить организационные вопросы профессионалам, оставив себе больше времени на прощание с усопшим и общение с близкими. На рынке ритуальных услуг в Казани существует большое количество предложений по разным ценам, о чем рассказал корреспонденту «КВ» индивидуальный предприниматель Сергей Морозов.

Что делать, если человек ушел из жизни?

Следует понимать, что смерть близкого может быть неожиданным событием. Первое, что нужно сделать, когда это случилось, - вызвать участкового полицейского, чтобы тот убедился в отсутствии криминальной подоплеки в ситуации. Затем следует обратиться в поликлинику по месту жительства, а потом - в местный орган ЗАГС или МФЦ, чтобы получить свидетельство о смерти.

Для того чтобы достойно проводить человека в последний путь, необходимо решить немало организационных вопросов. Это и исполнение религиозных обрядов, и непосредственная подготовка похорон и поминального обеда. Конечно, всегда остается выбор, заниматься этим самостоятельно или делегировать полномочия профессионалам. Однако стоит помнить, что последние занимаются этим ежедневно и, как следствие, хорошо владеют ситуацией.

Сколько стоят похороны?

Среди пожилых людей бытует мнение, что похороны - это непременно очень дорогое событие. Некоторые пенсионеры загодя начинают откладывать деньги на собственные похороны, чтобы не обременять родственников. При этом цены на ритуальные услуги на самом деле варьируются в очень широком пределе, начиная от весьма бюджетных.

Так, минимальный пакет ритуальных услуг в Казани стоит не дороже 6 - 8 тысяч рублей. В него входят гроб и крест для христиан, саван и носилки (тобут) для мусульман, доставка усопшего от дома или морга до кладбища. В более дорогих предложениях львиную долю стоимости занимают не атрибуты похоронного ритуала, такие как гроб или венок, а услуги - омовение и бальзамирование тела (если в последнем есть необходимость), юридическое сопровождение, приглашение священнослужителей и организация поминального обеда. Стоимость такого пакета услуг от 30 тысяч рублей.

Как правило, родственники усопшего желают увековечить память о нем, установив на могиле памятник. Обычно это делается спустя несколько месяцев после похорон, поэтому есть достаточно времени, чтобы выбрать достойный и доступный вариант. Стоимость наиболее бюджетных предложений начинается от 5 тысяч рублей. Памятник будет изготовлен из мраморной крошки, в его лицевую часть устанавливается мраморная плита для гравировки. При этом такой памятник будет весьма долговечен благодаря армированию раствора. Более дорогим вариантом станут памятники из мрамора или гранита. Стоимость первых в Казани составляет в среднем от 8 тысяч рублей, вторых - от 10 тысяч рублей. Также на стоимость памятника влияет сложность нанесенной на него гравировки.

Другой важный элемент благоустройства могилы - установка металлической ограды. Здесь также диапазон цен весьма велик и зависит от материалов и методики изготовления. Ограды, выкованные вручную, стоят дороже, чем изготовленные на специальных станках. Наиболее бюджетный вариант - конструкция, выполненная из металлического прута, при этом такие ограды выглядят достаточно эстетично. Существует также возможность сэкономить, если заказать отдельные элементы будущей конструкции, а затем самостоятельно сварить их.

Важно знать, что родственники похороненного имеют право устанавливать памятник и ограду на могилу самостоятельно, это разрешается существующими нормами и позволяет серьезно сэкономить. Процедура не очень сложная, инструкцию к ней можно найти на сайтах многих ритуальных агентств.

Кремация

Данный способ захоронения не слишком распространен в Татарстане, учитывая, что большинство жителей республики принадлежат к традиционным течениям христианства и ислама, не одобряющим кремацию. Тем не менее некоторые люди желают быть захороненными именно таким образом. Для этого родственникам усопшего придется отправиться в Москву, Подмосковье или Екатеринбург - именно там находятся ближайшие к Казани крематории, в нашем городе их нет. Доставка тела усопшего и сама кремация обойдутся примерно в 40 - 50 тысяч рублей.

Соцзащита

Скорбящий человек мало думает о денежных вопросах. Тем не менее следует помнить, что лицам, организовавшим похороны родственника за собственный счет, положена небольшая денежная компенсация. Эта выплата не является фиксированной и изменяется в зависимости от роста цен на ритуальные товары и похоронные услуги, а также ежегодно индексируется на определенный процент. В 2017 году она составляет 5562,25 рубля, но сумма может отличаться в зависимости от конкретного региона страны.

В зависимости от статуса усопшего ответственный за выплату субъект различается. Так, если похороненный являлся пенсионером, обращаться необходимо в Пенсионный фонд, а за похороны работающего лица ответственен его последний работодатель. На похороны неработающих граждан, не получающих пенсию, пособие выплачивают органы социальной защиты. За погребение военнослужащего ответственен военкомат, к которому он был приписан.