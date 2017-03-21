В начале марта читатель «Казанских ведомостей» Махмуд Закиров в своем письме поднял тему неправильных начислений в счетах-фактурах и привел обоснованные доводы.



Другая наша читательница - Амина Гаянова, много лет трудившаяся в энергопоставляющей организации, также считает, что казанцы переплачивают за тепло, и доказывает это цифрами. Вот строки из ее письма:

«В нашем доме №3 по ул. 2-я Юго-Западная установлен общий счетчик учета тепла на отопление и горячее водоснабжение. С октября 2015 года наша управляющая компания начала выставлять высокие начисления по отоплению в счетах-фактурах жителей дома. Это несмотря на то, что в последние два года в Татарстане зимы были теплые. Трижды обращались мы в ГЖИ РТ с жалобой о проверке начислений, но получили от них только формальные отписки.

По жалобам жителей совет дома сам перепроверил начисления по отоплению в счетах-фактурах. Проверку проводили согласно закону от 6.06.2011 №354-ФЗ, распечаткам показаний приборов учета тепла и простыми математическими действиями. В результате проверки выяснилось, что жители дома переплачивают за отопление по счетам-фактурам ежемесячно 40 - 60 тысяч рублей. Это значит, что идет двойная оплата за полученное тепло - один раз в строке «Отопление», а другой раз в строке «Горячая вода».

Как известно, оплата горячей воды в счетах-фактурах идет отдельной строкой. Это другая статья расхода теплоносителя, которая дополнительно производится в тепловом пункте дома. Рассчитывается он по другим формулам. А согласно ст. 13 п. 1 закона №261-ФЗ производимые, передаваемые, потребляемые энергоресурсы подлежат обязательному учету. Другими словами, расход тепла на подогрев воды должен отдельно измеряться. Свои лукавые расчеты УК держит в секрете, информацию получить невозможно.

Жильцы хотели бы экономить на тепле и горячей воде, тем более и ст. 12 закона №261-ФЗ гласит о том, что организация, снабжающая теплом наш дом, сама обязана предлагать своим потребителям мероприятия, способствующие энергосбережению поставляемых теплоресурсов. Два года назад, в декабре 2015 года, на общем домовом собрании было принято решение об установке коммерческого прибора учета тепла перед бойлером горячей воды и определены средства финансирования этой работы.

Установка коммерческого прибора учета может дать экономию расхода тепла в среднем на 10 - 15 Гкал в месяц, а также существенную экономию финансовых расходов жителей дома. Все это за счет прозрачности поступления теплоносителя.

Но на наше письменное обращение к поставщику тепла об установке коммерческого прибора учета мы получили отказ - экономия тепла в таком виде их не устраивает. Им привычней получать экономию за счет утепления окон в домах потребителей.

Конкуренции в сфере снабжения населения теплом у организации нет, и поэтому она диктует свои правила. Отказ мотивирован на основании методички по расчету коммерческого учета тепла, утвержденной приказом №99/пр. Мы не согласны с этим отказом, так как в этой же методичке указано, что она имеет статус методологического документа, а следовательно, не вносит изменения в действующие законы.

Своим отказом организация нарушает статьи Жилищного кодекса РФ. У нас возник логичный вопрос: кому в Казани выгодна неразбериха в сфере ЖКХ? Возможно, идет умышленный сговор организаций в сфере ЖКХ с целью отъема денег у населения. А вы как думаете?»