Казанским водителям на крупных перекрестках города порой приходится следить не только за сигналами светофора и другими автомобилями, но и за попрошайками. Последние умело лавируют между рядами машин, чтобы получить милостыню.



Дорога с несколькими полосами движения в каждую сторону и плотный трафик - такие «золотые» места, как правило, выбирают для себя попрошайки. Дождавшись красного сигнала светофора, они подходят или подъезжают на инвалидных колясках к автомобилям и просят милостыню. Подобную картину видели, пожалуй, не только владельцы машин, но и пассажиры автобусов, пешеходы. Больше всего беспокоит, конечно, не то, куда уходят деньги казанцев, а то, как бы просящий не попал под колеса одного из авто. Ведь зачастую нищие, передвигаясь по проезжей части, рискуют жизнью и мешают проезду транспорта.

Перекресток Чистопольской и Декабристов всегда полон автомобилями, а в часы пик водителям нередко приходится стоять в пробках. Скрасить их одиночество пытаются попрошайки - чаще всего именно на инвалидных колясках. За то время, пока горит красный сигнал светофора, они успевают объехать сразу несколько машин. А порой, проехав один ряд, заезжают на следующий. Вот здесь-то, пожалуй, и начинается настоящий экстрим. Как только красный сигнал переключается на желтый, нуждающийся на коляске тут же спешит к обочине. Если не успеет, не беда, ведь водителям не сложно еще постоять и подождать, пока нарушитель покинет проезжую часть. Да и слушать злостные сигналы автомобилистов попрошайки тоже привыкли. На все это у них уже выработался иммунитет.

- По дороге на работу из Кировского района в центр города я как минимум три раза вижу на перекрестках попрошаек. Конечно, они сильно тормозят движение. Когда загорается зеленый, стремишься скорее проехать перекресток, но прямо посередине дороги может появиться человек. Как правило, страха у колясочников нет абсолютно. Они привыкли, что машины успевают притормозить. А если не успеют? Если им не жалко себя, то я забочусь о своих нервах, здоровье и, в конце концов, о своей машине. Кто будет оплачивать ремонт моего авто? Не у нищего же мне деньги просить. Я думаю, что единственный способ снизить количество попрошаек на дорогах - не давать деньги, - поделился водитель Рафаэль Галимзянов.

Между тем многим водителям все же жалко людей, просящих милостыню. Казанцам не сложно опустить стекло в машине и передать деньги на лечение больному человеку или же просто тому, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В этом случае именно автовладельцам нужно быть более внимательными на дорогах.

- Человек целый день стоит на дороге, рискуя жизнью, чтобы получить хоть немного денег. Мне его, конечно же, жалко. Можно много говорить о том, что попрошайка должен идти работать, но он этого не делает. На то мы и люди, чтобы помогать друг другу. Если я дам 50 рублей нуждающемуся, меня не убудет. Зато человек сможет купить себе что-нибудь. Попрошайки учат водителей быть более внимательными на дорогах и не торопиться, - отметила автоледи Мария Федотова.

Согласно правилам дорожного движения людей, которые просят милостыню на проезжей части, можно смело назвать нарушителями. Место пешеходов на дороге - тротуар, пешеходный переход или зебра. А за движение по проезжей части при наличии обочины предусмотрено либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.

А вот количество наездов на попрошаек, как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Управления МВД России по г. Казани, подсчитать невозможно, поскольку при формировании базы данных по ДТП с пострадавшими в нее вносится информация об участниках дорожного движения и вид ДТП - наезд, столкновение и т. п. Наезды на пешеходов в свою очередь подразделяются на наезды на пешеходных переходах и вне зон пешеходных переходов. В причинах ДТП указывается нарушение определенного пункта ПДД РФ.

Вместе с тем, если сотрудники ГИБДД могут пресечь административное правонарушение, у полиции полномочий меньше, ведь закон не запрещает просить милостыню.