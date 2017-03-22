200 тысяч смарт-жетонов для проезда в метро приходится ежегодно «допечатывать» транспортному предприятию «Метроэлектротранс». Большую часть исчезнувших из оборота симпатичных жетончиков увозят на память о Казани туристы, побывавшие в нашем городе. Так неожиданно для себя предприятие по перевозке пассажиров стало рекордсменом по продаже сувениров, потеснив продавцов магнитиков, тюбетеек и чак-чака.

А что, ведь действительно жетон Казанского метрополитена выглядит вполне достойным памятным знаком о пребывании в столице Татарстана. Легкий, красивый, зелененький - аккурат в цвет республики, слово «казанский» есть, да к тому же еще и дешевый - 25 рублей. Делов-то: два жетона - по цене одного магнитика. Зато бросил в карман, как монетку, и порядок, проблема выбора сувенира решена.

Правда, для самого «Метроэлектротранса» организация торговли такими сувенирами невыгодна. Ведь себестоимость изготовления смарт-жетона со встроенным чипом для прохода в Казанский метрополитен составляет 32 рубля, а продается он за 25. Но, с другой стороны, стоит отметить, что каждый «неуведенный» жетон совершает множество оборотов при покупке и дальнейшем использовании, так что окупается многократно и сторицей.

Об этих и других подробностях итогов работы самого экологичного транспортного предприятия столицы в 2016 году рассказал на встрече с журналистами генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

Книга рекордов «Метро-электротранса» - 2016

Если в будущем будет издана книга об истории электрического транспорта в столице РТ, то «Казанские ведомости» предлагают для нее уже готовые главы. Например, под одной обложкой можно собрать ежегодные (пусть и местного значения) рекорды казанского «Метроэлектротранса». О жетонах, вдруг ставших сувенирами, мы уже рассказали, на очереди - трамвай. Откроем секрет: это самый любимый вид транспорта главы предприятия Асфана Галявова, всегда горячо ратующего за экологию и чистоту воздуха в Казани.

Пятерочка ходит на пятерку

Самым популярным трамвайным маршрутом года в Казани заслуженно стала пятерка. Еще бы! Современные, комфортабельные и уютные вагоны фирменного бордового цвета - ходят эти трамваи почти как часы. В течение дня в среднем этим маршрутом пользуются 39987 человек. Для сравнения: на двойке, что курсирует от железнодорожного вокзала до речного порта, ездят в среднем всего 175 пассажиров в день. В 2016 году проведена большая работа по реконструкции трамвайных путей.

- Полностью по маршруту трамвая №5 установили 10 стрелочных переводов. Так что если впереди сломается трамвай, то вагон может переехать на другой путь и поехать дальше по маршруту, - отметил полезное новшество Асфан Галявов.

В Казани трамваи и троллейбусы бегают больше, чем в Москве

Как ни странно, но согласно статистике Ассоциации городского электрического транспорта ежемесячный пробег казанских трамваев и троллейбусов больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В Казани пассажирские линии обслуживает 91 трамвай, среднемесячный пробег каждого из них - 6865 км. В Москве трамваев почти в десять раз больше - 844, поэтому и бегать им приходится меньше - в среднем 4621 км.

Срок эксплуатации трамвая - 10 лет, троллейбуса и того меньше - 8. В числе таких ветеранов в Казани осталось 29 трамваев и 82 троллейбуса. Поэтому главной задачей последних лет остается обновление подвижного состава.

В планах «Метроэлектротранса» на 2017 год, если будет реализована федеральная программа «Поддержка автомобильной промышленности для покупки и субсидирования нового подвижного состава», приобрести 15 троллейбусов и 7 трамваев.

В этом году уже заключен договор на поставку трехсекционных трамваев в количестве трех штук. Стоимость каждого из них впечатляет - 53 млн 900 тыс. рублей. Так что трамвай по цене покруче любого навороченного джипа будет. В 2016 году закупка одного двухсекционного трамвая обошлась в 22 млн рублей. Жаль только, что новенькие трамваи все больше становятся жертвой нерадивых автомобилистов.

- Не знаю почему, но очень много стало ДТП с участием электротранспорта по вине автомобилистов. После аварий транспорт иногда ездит побитый. Не от того, что мы не успеваем или не хотим его ремонтировать, а потому, что нам приходится ждать 5 - 7 дней до экспертизы, чтобы получить страховку. Очень обидно, конечно, когда видишь побитыми новые трамваи и троллейбусы, - посетовал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс». Ежегодно из-за ДТП по вине автомобилистов транспортное предприятие несет до 10 млн рублей убытков.

Кольцевой маршрут трамвая появится в Казани к Олимпиаде?

Продолжая рассказ о самом популярном трамвайном маршруте, напомним и о том, что в перспективе он должен стать кольцевым. Сейчас маршрут №5 начинает свой путь от железнодорожного вокзала в центре Казани, проходит практически через основную часть города и завершает рейс в микрорайоне «Солнечный город». Чтобы закольцевать маршрут, необходимо проложить трамвайные пути из «Солнечного города» до Борисково, где берет начало маршрут трамвая №3, ходившего из Борисково до того самого железнодорожного вокзала, откуда начинает свой рейс пятерка. Да, тройка сейчас пока не ходит, но рельсы-то убирать никто не собирается. Так что план кольцевого трамвая для Казани по-прежнему остается в силе.

Другое дело - средства, их на реализацию проекта пока не найдено. Но вот впереди для Казани опять замаячила новая грандиозная цель - проведение в нашем городе Олимпийских игр. Даже примерная дата уже циркулирует - 2028 год. А почему бы и нет? И, как говорил герой известного фильма, «а не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» Так что все возможно - и Олимпиада, и реализация в этом случае проекта трамвайного кольца.

«Дубравную» планируется открыть ко Дню республики

Разумеется, на встрече с журналистами шла речь и о самом удобном и самом скоростном виде горэлектротранспорта - метро. Здесь самый главный вопрос: когда откроется «Дубравная», следующая станция Казанского метрополитена? Асфан Галявов подтвердил намерение о запуске новой станции в эксплуатацию 30 августа 2017 года.

- Мы принимаем активное участие в строительстве станции, - добавил Галявов. - Полностью делаем систему безопасности, пожарной сигнализации, громкоговорителей, ставим видеокамеры, слаботочные системы. Эти работы по станции «Дубравная» выполняет наше предприятие, - отметил глава МУП «Метроэлектротранс». Общая стоимость этих работ тянет на сумму около 100 млн рублей.

Глава предприятия электротранспорта Казани напомнил, что для метро среднее время ожидания поезда составляет около 5,5 минуты в часы пик и около 9 минут в течение дня. При этом весь электрический транспорт столицы движется в соответствии с четким графиком.

Электротранспорт предпочитает каждый четвертый пассажир Казани

26,5% от объема всех пассажирских перевозок приходится сегодня на электротранспорт. Всего в 2016 году услугами предприятия МУП «Метроэлектротранс» воспользовались порядка 67 млн пассажиров.

Лидером по объему перевозок пассажиров города является метрополитен, который в минувшем году перевез 27,8 млн пассажиров. Троллейбусами воспользовались 20,9 млн, передвигаться на трамваях предпочли 18,2 млн пассажиров.